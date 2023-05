Villa Miralisa: Intervista al titolare Enrico Mattera

Enrico Mattera, titolare dell’Hotel Villa Miralisa in via Fumerie a Forio, in questa intervista ci racconta la storia, le radici e i sapori di una terra che gli ha donato i natali e anche tanta gioia, speranza, bellezza, amore e supporto familiare, grazie ai quali è riuscito a trasformare il suo albergo in un punto di riferimento per molti turisti.

Ciao Enrico, quando e come nasce Villa Miralisa?

“Abbiamo iniziato i lavori tra la fine degli anni ‘70 e gli inizi degli anni ‘80. Era in cantiere un progetto di due ville belle grandi ma da queste due ville è nato, poi, un piccolo albergo che conta 32 camere. Mio padre era un falegname e ha realizzato gli infissi in legno che adesso sono stati sostituiti dalla plastica moderna con doppio vetro. Ora come ora è cambiato quasi tutto dell’originale ed è rimasto ben poco del nostro legno.

Abbiamo inaugurato l’albergo il 19 luglio 2021 e ricordo ancora il primo cliente, col quale trascorsi una splendida serata.

Mia moglie, di origine pugliese, ha sempre lavorato nel campo alberghiero (tra Milano Marittima, Cervia e anche in montagna sulle Dolomiti). L’ho conosciuta nel ‘92 e poi ci siamo sposati. È sempre stata di grande aiuto in cucina, mentre mio fratello si dedicava alla sala, io alla portineria e mio padre curava il giardino con le nostre 7000 piante (abbiamo il cactus più grande, di circa 200 quintali).

L’albergo è sicuramente cambiato dal ‘91 ad oggi, abbiamo unito tutte le nostre forze e i nostri guadagni per realizzare il nostro sogno. Tuttora ci sono tante altre cose che vogliamo sistemare.

Io penso che vivere in un albergo, a Ischia, con il mare vicino, con tutti quegli odori e sapori sia un privilegio.”

Avete ricevuto anche dei premi?

“Sì il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola ha premiato la nostra famiglia con Eccellenze Napoletane e Medaglia D’Argento alla Camera di Commercio di Napoli. Un altro premio riguarda quello di “Eccellenza Italiana” – con il patrocinio del Senato della Repubblica -, l’ambito riconoscimento dell’Associazione Assotutela. Inoltre, il nostro albergo ha ricevuto il 9,5 di punteggio con Booking. Ci vuole un gran lavoro quotidiano, come dico sempre ai miei dipendenti, se un cliente ti chiede qualcosa, prima di dare una risposta definitiva e/o negativa, occorre prendersi un momento per valutare la richiesta e mettercela tutta per realizzare i suoi desideri. Bisogna sempre rispettare il cliente che ci ripone tutta la sua fiducia.

Ci teniamo molto a curare bene quello che abbiamo nei minimi particolari. Inoltre, nel nostro albergo sono ammessi anche i cagnolini, che hanno bisogno di andare in vacanza con i propri padroni. Purtroppo molti posti impongono un divieto categorico per l’ingresso agli animali. Io, invece, ho creato un apposito angolino di 200 metri per i cagnolini.”

Avete mai ospitato festival o eventi culturali?

“Il nostro è un albergo molto tranquillo, più volte ci hanno proposto di organizzare dei festival ma noi preferiamo la quiete. Tra l’altro, molti artisti scelgono noi per trascorrere una notte tranquilla, affacciati all’orizzonte verso il faro di Capri e punta campanella di Sorrento.”

Dove possiamo trovarvi?

“Hotel Villa Miralisa, via Fumerie, 16, Forio d’Ischia, 80070 provincia di Napoli.

Via email su: miralisa@libero.it.”

Vuole aggiungere altro?

“Come ho già detto, l’amore della mia famiglia è sempre stato il motore di tutto quello che abbiamo costruito insieme. La famiglia unita è la forza grazie alla quale Villa Miralisa ha raggiunto un importante traguardo.

Sono un uomo fortunato, senza mia moglie e i miei fratelli non sarei arrivato lontano.

Durante la pandemia, la nostra è stata l’unica struttura aperta con cucina, perché molti rappresentati farmaceutici, che dovevano venire a Ischia, hanno trovato un punto di riferimento nella nostra grande famiglia accogliente.

Vorrei ringraziare Michel Maritato che nutre fiducia in me e che mi ha nominato coordinatore della regione Campania. È per me un grande privilegio e orgoglio ricoprire questo incarico.”