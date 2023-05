SOVRINTENDENZA CAPITOLINA: APPUNTAMENTI DAL 17 al 23 MAGGIO 2023

Giovedì 18 maggio in occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2023, organizzata dall’ICOM (International Council of Museums) e il cui tema scelto per questa edizione è Musei, Sostenibilità e Benessere, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone un ampio programma di appuntamenti gratuiti in alcuni Musei civici e nel Museo del Teatro Argentina, i quali, in linea con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030, si confermano luoghi della cultura in grado di promuovere il benessere psicofisico, l’inclusività e il contrasto all’isolamento sociale, oltre che sostenere azioni di lotta al cambiamento climatico.

In calendario, aperture straordinarie, visite guidate, laboratori, visite tattili e in LIS (Lingua Italiana dei Segni). Per l’occasione verrà presentata la nuova video guida LIS della Pinacoteca Capitolina.

Tra gli altri appuntamenti della settimana promosse dalla Sovrintendenza Capitolina si segnala, ancora lunedì 22 maggio alle 17.00 presso l’Archivio Storico Capitolino (in piazza dell’Orologio 4), per la serie di incontri Dalle carte alle storie. Storia e storie d’archivio, la presentazione del libro Renato Nicolini. La gioiosa anomalia di Marco Testoni, con Christian Raimo e Walter Tocci. Letture di Marilù Prati (ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Venerdì 19 maggio al Museo di Roma in Trastevere apre al pubblico Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992), prima mostra monografica della fotografa non professionista Peggy Kleiber (Moutier 1940-2015), della quale vengono presentate 150 fotografie con una selezione di stampe vintage originali, alcuni album di famiglia e un video che ripercorre la riscoperta del suo archivio attraverso materiali inediti e filmati Super8 di famiglia.L’esposizione rimarrà visitabile fino al 15 ottobre.

https://www.museodiromaintrastevere.it

Al Museo delle Mura è stata invece prorogata al 18 giugno la mostra fotografica Bōchōtei. Vite all’ombra del muro di Enrico Graziani, che presenta 42 fotografie di vario formato, scattate nelle città e nei dintorni di Kesennuma e Rikuzen Takata, incentrate sulle conseguenze della costruzione di possenti muri di protezione da tsunami, con lo sguardo rivolto soprattutto all’impatto architettonico e sociale e alla vita quotidiana degli abitanti.

https://www.museodellemuraroma.it

Ai Musei Capitolini, nella Sala Pietro da Cortona, giovedì 18 maggio alle 17.30, per il sesto appuntamento della rassegna Libri al Museo, verrà presentato il libro a cura di Gianni Papi dal titolo Cecco del Caravaggio. L’allievo modello (Skira 2023), catalogo della mostra in corso all’Accademia Carrara di Bergamo fino al 4 giugno. L’esposizione ha visto presente il dipinto di Caravaggio San Giovanni Battista, ritornato nella propria sede, ai Musei Capitolini, alla fine di marzo e davanti al quale si concluderà la presentazione. Oltre all’autore, interverranno: Ilaria Miarelli Mariani, Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolini), Rossella Vodret (già Soprintendente per il patrimonio storico-artistico per il Polo museale di Roma), Yuri Primarosa (Conservatore Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma), Fabio Isman (giornalista). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

A Villa Torlonia, sabato 20 maggio dalle 10 alle 19, torna l’apertura straordinaria della Torre Moresca. Singoli visitatori e gruppi potranno visitare i due piani dell’imponente costruzione, scoprire le suggestive vetrate colorate e gli stucchi policromi del suo interno e rivivere in parte quello stupore che doveva impressionare i pochi e privilegiati ospiti del Principe Torlonia (max 20 visitatori per turno, con il biglietto d’ingresso alla Serra Moresca e su prenotazione obbligatoria al call center 060608).

Per il ciclo di conferenze, in presenza e online, Roma Racconta… le professioni del patrimonio culturale, al Museo di Roma a Palazzo Braschi si terranno due appuntamenti: giovedì 18 maggio alle 16.30 l’incontro La scoperta di Roma bizantina (1880-1910). Il mestiere dello storico dell’arte con Giovanni Gasbarri e Antonio Iacobini (entrambi della Sapienza Università di Roma); martedì 23 maggio, sempre alle 16.30, Il sistema informativo come strumento di conoscenza e gestione del territorio. Il mestiere del curatore con Viviana Merlino, Gianluca Schingo, Sabina Zeggio (Sovrintendenza Capitolina).

La partecipazione in presenza è libera e gratuita fino a esaurimento posti, mentre per seguire l’incontro da remoto occorre compilare sul web il modulo di prenotazione entro le ore 14 del giorno stesso della conferenza; si riceverà poi una mail con il link all’aula virtuale su Google Suite (info su https://www.sovraintendenzaroma.it/content/roma-racconta%E2%80%A6-le-professioni-del-patrimonio-culturale).

Per il ciclo aMICi invece, martedì 17 maggio alle 15, si terrà una visita guidata alla Casa Museo Alberto Moravia, un’occasione per scoprire il lato pubblico e privato di uno dei personaggi centrali della cultura italiana del ‘900.

Giovedì 18 maggio alle 16.30 al Museo di Roma a Palazzo Braschi, in occasione del prestito fino a luglio, da Palazzo Barberini, del bozzetto di Andrea Pozzo per la volta della chiesa di S. Ignazio, in programma la visita Andrea Pozzo: la volta di S. Ignazio e la prospettiva pittorica a cura di Alessandra Zampa e Federico De Martino con focus sulla tecnica della pittura prospettica descritta da Pozzo nel trattato sulla prospettiva del 1693.

Martedì 23 maggio alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, Daniela Vasta condurrà la visita alla mostra in corso Pasolini pittore, l’ampia rassegna che, a cento anni della nascita di Pier Paolo Pasolini (1922-1975), ne esplora la produzione grafica e pittorica in dialogo con la storia dell’arte del Novecento.

Infine il ciclo Archeologia in Comune martedì 23 maggio alle 15.15 propone, a cura di Alessandra Tedeschi, la visita al Complesso archeologico di San Paolo alla Regola, situato nel cuore dell’antico Campo Marzio, l’odierno Rione Regola, che restituisce un tassello urbanistico dell’antica Roma in costante trasformazione e a lunghissima continuità di vita.