Gioia Pirastru emblema della nuova generazione, ecco la professoressa social. 

Giovane ma già con le idee chiare: Gioia Pirastru ha realizzato il suo grande sogno di diventare professoressa ma allo stesso tempo coltiva la sua passione per il mondo social.

La giovane ragazza sarda infatti vanta oltre 30mila followers su Instagram con i quali affronta la quotidianità dispensando consigli e condividendo le proprie ambizioni.

Dalla palestra alla buona (e salutare) cucina, dai libri alle foto, Gioia si racconta a 360°.



Ciao Gioia, ci racconti come nasce la tua passione per i social?

“La mia avventura sui social è iniziata per caso, ad Instagram e Facebook devo molto da un certo punto di vista: i social infatti mi hanno aiutata a credere maggiormente in me stessa.

Fin da subito sono stata apprezzata, i like ed i followers aumentavano e questo mi ha dato la spinta per continuare. L’avventura iniziata mi ha permesso di avere maggiore stima in me stessa, tanto da superare momenti difficili come il disturbo alimentare, condividendo le emozioni e cercando di supportare chi come me.

Nei social porto me stessa, la mia quotidianità, l’amore per il cibo e per i viaggi. Condividere tutto questo mi ha fatto crescere e maturare, ad oggi mi sento più forte, i social mi hanno dato un grande aiuto in un momento di difficoltà ed ora è un hobby che coltivo con piacere.”

Metti in mostra anche il tuo lato estetico oltre che caratteriale, ti piace metterti in gioco a 360°?

“Vado in palestra, mi piace curare il mio corpo e non sono ipocrita: amo anche i complimenti.

Ovviamente fa piacere ricevere messaggi in privato e sentirsi comunque seguita da persone che non hai mai visto di persona.

Sono una persona molto umile, non mi definisco “snob” ma sinceramente mi piace essere nel mio piccolo un punto di riferimento per alcune persone.”





La parte del tuo corpo che ti piace di più?

“Mi piacciono molto le mie gambe, sono lunghe e dritte e sono sempre stata contenta di questo. Come ho detto prima con il tempo ho imparato ad accettare tutto il mio corpo, anche i miei difetti.

Ho una brutta cicatrice sulla schiena, ho subito un intervento ma ora sono fiera ed orgogliosa anche di quella, non ho difficoltà a mostrarla magari mettendomi in costume al mare.”

Sei pro o contro la chirurgia estetica?

“Rispetto tutti, io non ho intenzione di sottopormi a nessun intervento chirurgico ma non sono contraria, se è un modo per far sentire meglio le persone ben venga, l’importante è stare a proprio agio con se stessi.”





Faresti un reality televisivo?

“Si assolutamente. Ho sempre seguito Pechino Express e mi piacerebbe un giorno avere la possibilità di partecipare. Amo i viaggi, mi piacerebbe partire ogni settimana (ride ndr) quindi diciamo che è un reality in cui riuscirei a mettermi in gioco a pieno e ad essere me stessa.”





Hai parlato di complimenti che ricevi, purtroppo però i social sono anche conosciuti per gli haters, tu come reagisci alle critiche?

“Come ti ho detto che i complimenti fanno piacere allo stesso modo le critiche ti fanno star male, inutile nasconderlo.

Inizialmente mi arrabbiavo, ci soffrivo, con il tempo invece ho imparato a fregarmene e ad andare avanti per la mia strada.”