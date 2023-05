Intervista alla Sindaca Giovanna Bruno: “Questa amministrazione è molto sensibile ed è legata alla figura di Aldo Moro”

La redazione di VentoNuovo è lieta di intervistare Giovanna Bruno, avvocato e sindaco di Andria dal 2020 che, da sempre, pone la cura della persona, l’ascolto e il dialogo quotidiano al centro delle sue azioni. Prima donna eletta dai cittadini, alla guida di un grande comune, come quello di Andria, con tutte le sue problematiche e le sue peculiarità, ci spiega il fine del suo operato politico, le affinità con la figura di Aldo Moro e l’imminente evento organizzato in ricordo di quest’ultimo.

Buonasera, avv. Bruno e grazie per aver accettato l’invito. In qualità di sindaco, sta curando molto l’aspetto culturale: contrariamente alle altre amministrazioni, infatti, lei punta molto sulla cultura, sul benessere del singolo per arrivare al benessere della comunità. Quali sono i suoi prossimi obiettivi?

“Innanzitutto sono molto contenta di ospitare l’iniziativa su Aldo Moro nell’ambito del “Festival della Legalità” proprio perché stiamo incoraggiando tutta la comunità verso la legalità, basti pensare ai cantieri delle opere pubbliche per dare un segnale di attenzione alla città. Credo nell’importanza della valorizzazione dei testimoni del nostro tempo e per questo motivo ho subito accettato l’invito con estrema intenzione. Questa amministrazione è molto sensibile ed è legata alla figura di Aldo Moro, sia da punto di vista politico sia per la sua umanità, con tutte le ricadute che ha avuto nel sociale. Nel mio operato politico metto al primo posto la cura della persona ma dire che mi sento soddisfatta non sarebbe giusto, in quanto voglio mantenere tutto quello a cui siamo arrivati come uno stimolo a fare sempre meglio e di più.”

Aveva già sentito parlare dello scrittore e criminologo Michel Maritato?

“Sì, tra l’altro lui aveva già ricoperto una forma di visibilità politica e quando il mio Assessore alla Persona mi ha proposto questo evento, facendolo coincidere con il quarantacinquesimo anniversario di Moro, non ho esitato ad accogliere l’evento nella nostra città.”

Ha avuto modo di leggere il libro? L’ha interessata il punto di vista insolito in cui viene analizzata la storia di Moro?

“Ho iniziato a leggere qualche pagina e mi ha subito colpito il risvolto e la nuova prospettiva che viene attribuita alla storia, vista con occhi diversi, di chi ha provato a reintepretarla alla luce di nuove considerazioni.”

Cosa sa di Aldo Moro e cosa ha condiviso del libro?

“Premetto che sono stata – e sono tuttora – presidente del centro studi di Aldo Moro, quindi ho un legame molto profondo con la sua figura politica e umana, per il suo sguardo rivolto al futuro: mi ha sempre affascinato da quando ero bambina, grazie anche al clima che respiravo in casa, soprattutto con mio padre e i miei fratelli. La cosa che mi ha sempre impressionata è stata proprio il concetto dell’attenzione rivolta alle persone, poste al centro di ogni cosa, e questo è diventato il frame della mia campagna elettorale, sicché ad oggi continuo a credere che l’inizio e il fine delle azioni siano rappresentate dall’uomo. Occorre mettersi in gioco a partire dai bisogni delle singole persone.

In merito al libro, mi pongo sempre in una posizione di assoluto rispetto nei confronti della visione dello scrittore e accolgo il tipo di impianto dato all’intera struttura narrativa.”

Che cosa si aspetta da questo incontro?

“Innanzitutto punto ad una forma di sensibilità sui più piccoli – sui giovani, in generale – affinché la figura di Moro non rimanga solo un mero ricordo. Ci sono stati uomini che hanno pagato, anche con il sangue, delle scelte e bisogna far luce su queste vite che possono illuminare e ispirare positivamente le azioni di noi uomini.”

Quando e dove si terrà?

“Si terrà volutamente nella sala consiliare, nonostante il Festival della Legalità sia, in realtà, itinerante. Tra l’altro, proprio in questa sede, anni addietro ottenni dall’allora amministrazione comunale di esporre il busto di Aldo Moro, con i nomi degli uomini della sua scorta, barbaramente trucidati, affinché quel simbolo potesse diventare un monito per tutti coloro che vi accedono. È, inoltre, riportata una celebre frase che ci ricorda, ancora oggi, cosa significhi essere donne e uomini di questo tempo, delle istituzioni, del quotidiano. L’incontro si aprirà con un momento di riflessione attorno allo scrittoio di Aldo Moro, gremito dei suoi testi e dei i testi che vengono raccolti sullo statista.”

Ci saranno ospiti?

“Dato il poco tempo a disposizione per l’evento, abbiamo preferito concentrare tutta l’attenzione sulla presentazione del libro e sulla conoscenza del suo autore.”

Crede che possa avere effetti positivi sui partecipanti?

“Certo, questo è l’auspicio e il motivo per cui abbiamo accolto l’iniziativa. Tra l’altro Andria è una città che legge e, in quanto tale, la presentazione di un testo su Aldo Moro non può far altro che ricordare una persona così importante per la nostra storia.”