Ludovica Cerracchio: “I miei genitori sostengono ogni mia decisione e mi aiutano nelle scelte più difficili”

La redazione di VentoNuovo è lieta di intervistare la modella Ludovica Cerracchio che ha conquistato anche il pubblico a casa, la scorsa domenica, nella messa in onda del concorso “MISS SUD & RAGAZZA IN JEANS 2022”. Tante emozioni e tante aspirazioni future per una ragazza così giovane ma già così promettente.

Ciao Ludovica, ti va di parlarci del concorso “MISS SUD & RAGAZZA IN JEANS 2022” a cui hai partecipato?

“Certo, è un concorso abbastanza conosciuto ed è organizzato in modo molto professionale. Gareggiano tante ragazze per il titolo RAGAZZA IN JEANS, ambendo sia ai primi posti, sia alle cosiddette “fasce secondarie”, come MISS ROCCADASPIDE e MISS CINEMA E TELEGENIA. La finale si tiene in Campania, luogo del patron campano Gino Stabile. Nel complesso, mi è piaciuta molto l’intera organizzazione e mi sono sentita a mio agio sia con lo staff sia con le concorrenti che hanno partecipato con me alle varie tappe e alla finale.”

Ti aspettavi un tale risultato?

“In realtà no, non me lo sarei mai aspettato. Prima di sfilare in passerella mi sono autoconvinta che ce la dovessi fare e che dovessi essere grintosa ma, soprattutto, volevo divertirmi e dimostrare anche la mia volontà di andare avanti al di là del risultato. Quando è stata eletta LA MISS FELITTO e mi hanno proclamato mi sono commossa: sono stata molto fiera di me stessa e soddisfatta per aver raggiunto l’obiettivo. Sicuramente la vicinanza del pubblico è stata particolarmente importante, anche perché questo tipo di supporto, soprattutto all’inizio del percorso, è un fondamentale punto di riferimento.“

Hai dovuto superare delle difficoltà?

“Sì, soprattutto all’inizio in quanto ero una ragazza timida e chiusa in sé stessa.

Faticavo, infatti, a mostrare la vera me davanti alla giuria e al pubblico e questa difficoltà derivava dalla paura di essere giudicata dagli altri e di sbagliare. Ma, dopo un paio di concorsi, sono riuscita a sbloccarmi un po’ di più su questo aspetto, ho liberato la mente e ho cercato di superare i miei limiti.“

Questa domenica è stata trasmessa la replica in televisione. Che emozioni hai provato nel rivederti lì, davanti a uno schermo?

“Ero emozionatissima e non vedevo l’ora di rivivere quel momento sul piccolo schermo. Mi sono divertita un sacco!”

Pensi che la Ludovica Cerracchio di quel momento sia cambiata rispetto a quella di adesso? Se sì, in che cosa?

“Sì, sono molto cambiata, ho migliorato, soprattutto, la mia mentalità e il mio portamento: sono, infatti, diventata molto più sicura, spigliata, pronta a mostrarmi davanti al pubblico e parlo molto di più, senza essere timida e senza provare alcun timore.”

Quanto sono importanti i tuoi genitori in questo percorso? Ti sostengono nelle tue scelte?

“I miei genitori, soprattutto in questo momento, sono molto importanti perché mi sono sempre vicini.

All’inizio ho provato molte difficoltà, infatti è un percorso molto complicato che mette alla prova sé stessi.

Loro continuano a sostenere ogni mia decisione e ad aiutarmi nelle scelte più difficili. Il loro unico pensiero è soddisfare ogni mio desiderio. Mia madre, in particolare, è sempre pronta a spronarmi e a darmi consigli per essere ogni volta migliore.”