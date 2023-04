Cusano Italia TV, “Crimini e Criminologia”: anticipazioni della puntata di domenica 23 aprile

Dalle 21 a mezzanotte, la prima serata di domenica di Cusano Italia TV è dedicata ai gialli e ai casi eclatanti

della storia del crimine, insieme a Fabio Camillacci.

Domenica 23 aprile, alle ore 21, nuovo appuntamento su Cusano Italia TV (Canale 264 del digitale terrestre) con “Crimini e Criminologia” con Fabio Camillacci.

In primo piano, i nuovi clamorosi sviluppi della strage di Erba. “Olindo Romano e Rosa Bazzi, che stanno scontando l’ergastolo per la strage di Erba dell’11 dicembre 2006, sono vittime di un errore giudiziario e in carcere da innocenti”, sono parole del Procuratore Generale di Milano Cuno Tarfusser, il quale ha avanzato la richiesta di revisione del processo per quanto avvenne l’11 dicembre 2006: l’uccisione di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, della nonna del piccolo Paola Galli e di una vicina di casa Valeria Cherubini. Ne parleranno l’avvocato Fabio Schembri, uno dei legali di Olindo e Rosa. Sullo stesso argomento, per la rubrica “Italia in giallo e nero”, interverranno: la psicoterapeuta e giornalista Barbara Fabbroni, il criminologo e giornalista Michel Maritato e il giornalista e scrittore Mauro Valentini.

Torna anche l’appuntamento con la nuova grande stagione di “Crimini nei cieli – Gli anni neri dei dirottamenti”. In questa puntata: “Monaco 1972, Olimpiadi e dirottamenti: l’operazione isotopo”. Ospiti, l’esperto sicurezza volo Antonio Bordoni e Edmondo Mingione, ex campione italiano di nuoto che in quel drammatico 5 settembre 1972 si trovava al Villaggio Olimpico di Monaco di Baviera quando ci fu l’attacco terroristico. La palazzina degli azzurri, peraltro, era adiacente a quella degli atleti israeliani che vennero rapiti dai terroristi palestinesi.

Infine, consueto appuntamento con “L’Osservatorio sui crimini di guerra” in Ucraina grazie alla corrispondente Iryna Guley.