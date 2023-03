INTERVISTA ALLA GIOVANE MODELLA LUDOVICA CERRACCHIO

Ludovica Cerracchio è una giovane ragazza con una vocazione per la moda, la televisione e l’arte, che ha coltivato sin da piccola con cura e passione, fino ad arrivare a calcare i palchi di importanti trasmissioni.

La redazione di VentoNuovo è lieta di intervistare una ragazza così giovane ma già così promettente, circa i suoi progetti e le sue aspettative.

Ciao Ludovica,quanti anni hai e di dove sei? Cosa fai nella vita?

“Ciao mi chiamo Ludovica Cerracchio, ho quasi 16 anni, frequento il secondo anno di Bio Tecnologico e al contempo mi sto dedicando anche al mondo della moda e della Tv.

Nel tempo libero vado a trovare la mia cavalla di nome BellaBionda perché mi piace molto anche il mondo dell’equitazione e amo tutti gli animali.

Con loro ho un rapporto molto stretto, infatti, quando guardo la tv e studio si accoccolano accanto a me, in particolare due di loro di nome Simba e Nerone.

Con la mia cavalla, invece, il rapporto è un po’ più stretto e particolare, ci fidiamo l’una dell’altra ed è bravissima e intelligentissima.

Mi manca molto quando non sono con lei e penso a cosa stia facendo o come si potrebbero trascorrere le belle giornate insieme.”

Da dove nascono le tue passioni e quando hai deciso di intraprendere questo percorso nella moda?

“La mia passione per la moda e per la tv nasce fin da bambina quando convincevo i miei genitori a giochi contenenti gioielli, scarpette coi tacchi, guanti e borsetta, indossavo tutto e mi divertivo nel corridoio di casa a sfilare e a riprendermi in video mentre parlavo come se stessi in tv.

Crescendo ho iniziato a guardare le modelle famose emulando il loro modo di sfilare e ispirandomi nel disegnare abiti.

Col tempo sono venuta a conoscenza di vari concorsi di Miss a cui ho partecipato e continuo tutt’ora a partecipare.

In verità, ho iniziato per puro gioco ma col tempo ho coltivato sempre di più questa mia passione fino a decidere seriamente di intraprendere un percorso nel mondo della moda.

Sicuramente vi chiedete all’epoca cosa pensavo guardando tutte quelle famose modelle sfilare, ma più che pensare immaginavo e fantasticavo di essere già al loro stesso livello di bravura sebbene io abbia sempre ambito ad essere piuttosto una fotomodella e ad apparire sulle tante bellissime riviste pubblicitarie sia nazionali che internazionali.

Le ho sempre consultate, infatti, soprattutto per catturare informazioni.”

Hai partecipato a qualche programma o concorso?

“Sì ho partecipato e parteciperò a vari concorsi di Miss mentre nell’ambito televisivo sto partecipando come valletta in un programma molto divertente e interessante. Ammetto che è un’ottima e bellissima opportunità che mi sta aiutando ad acquisire esperienza data la mia giovane età.”

Ti ispiri a qualcuno?

“Sinceramente non mi ispiro a nessuno in particolare ,ma non nascondo che osservo molto sia modelle famose che noti presentatori in modo da migliorarmi sempre di più.

Preferisco o meglio cerco di creare della mia persona un personaggio nuovo.”

Hai un obiettivo da raggiungere?

“Nella vita ognuno di noi ha un obiettivo da raggiungere il mio è sicuramente come prima cosa di realizzarmi nello studio e come secondo di riuscire a farmi strada nel mondo della moda e della TV ,non dico,cioè non spero di diventare famosa , ma almeno abbastanza conosciuta.”

Sogni nel cassetto?

“Il mio sogno nel cassetto,come ho detto precedentemente è di farmi una buona strada nel mondo della moda, della TV e perché no anche in quello del cinema e di arrivare a sfilare per un BREND famoso e presenziare come valletta in una trasmissione importante.”