IPPODROMO ARCOVEGGIO BOLOGNA

PRESENTAZIONE DELLE CORSE DI SABATO 18 MARZO, inizio ore 14.40

PREMIO GIANLUIGI “GIGI” ANDREINI

Tre anni in pista nel nome di Gianluigi “Gigi” Andreini

L’ippodromo di Bologna dedica il convegno di corse di sabato 18 marzo a Gianluigi “Gigi” Andreini, indimenticato giudice di arrivo che durante il pomeriggio sarà ricordato dagli amici e dai colleghi con i quali per molti anni ha condiviso la “torretta” dell’Arcoveggio.

La giornata si aprirà con i gentlemen e con undici coppie al via, dodici in origine ma orfane di Bolero Grif, impegnate in un miglio che offrirà eccellenti chance in ottica di successo all’alfiere di Paolo Mazzieri Coriolano Pel, che però troverà sulla sua strada severi tester come Bon Ton in gara con Enrico Cuglini e Cezanne Grif guidato da Jacopo Brischetto, mentre Cesare Dei Veltri e Vincenzo Vitagliano potrebbero sovvertire i pronostici della vigilia se dovessero andare in testa. Aspiranti allievi saranno protagonisti alla seconda corsa con tanti in lizza per la vittoria: dal figlio e fratello d’arte Salvatore Piscuoglio alle redini di Argo Spritz, all’ospite piemontese ma di origini sarde Daniele Demuru che interpreterà Cleopatra Caf, mentre incuriosisce il binomio formato da Alessandro Esposito e da Venanzo Jet, tornato agli ordini di Lorenzo Baldi dopo lunga permanenza romana. Alla terza corsa torneranno in scena i gentlemen in sulky a dodici soggetti della leva 2020 con Elidex, Ely Dei Greppi e Elenoire Treb, rispettivamente interpretati da Massimiliano Michelotto, Nicola Del Rosso e Marco Scarton, tra i principali candidati al successo. Cadetti in pista alla quarta corsa capeggiati dal francese Jeoffrey in versione Vp dell’Annunziata, ma con Derieux e Dolce Indal pronti a dire la propria in chiave vittoria. Ancora un contesto affollato alla quinta manche e ancora un miglio riservato ai soggetti di quattro anni, ben quindici al via con Donrodrgio e Carmine Piscuoglio in fuga per la vittoria contro Delacruis e Felice Facci e con Dutyfree Bi e Marco Stefani terze forze in campo.

La sesta corsa – Premio Gianluigi “Gigi” Andreini – vedrà i cavalli di tre impegnati in un confronto sulla media distanza e la partenza con i nastri in cui Elton Bi ed Evan Spritz si divideranno i favori del pronostico, papà Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata contro l’erede Carmine alle redini, senza però trascurare le presenze di avversari del calibro di Etrusco Cla ed Expoo dei Greppi, guidati da Michele Raimo e Alessandro Muretti.

Il sabato si avvierà all’epilogo con una settima sfida che vedrà in pista soggetti di cinque e sei anni, tra i quali si segnalano Cartier, Countdown Si e Camelot, mentre all’ottava, gli “anziani” si cimenteranno sui tre giri di pista che potrebbero premiare l’indubbio feeling con lo schema che caratterizza gli inquilini del secondo nastro, Vincent Ferm, Eclair Magic e Zeno del Ronco.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: giovedì 23 marzo, inizio corse ore 14.30.

