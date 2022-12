Alessandro Regis – Un nuovo progetto musicale

Siamo lieti di intervistare l’inarrestabile Alessandro Regis, noto volto de’ Le Iene, che è pronto per il lancio di un nuovo progetto musicale molto promettente.

Ciao Alessandro. Da dove nasce questo tuo nuovo progetto musicale?

“Questo progetto è nato un anno fa da una mia idea che non trovò subito un fondamento. Un paio di mesi fa sono stato contattato dai ragazzi della TECHPRO RECORDS, una casa di produzione musicale molte importante a Roma con la quale hanno collaborato vari artisti nazionali e internazionali. La canzone si trova nelle prime fasi di registrazione, ma ce la metteremo tutta per regalarvi una hit da ballare. Per la seconda volta, ho voluto rimettermi in gioco in campo musicale. Colgo l’occasione per ringraziare GAZU, il Produttore Musicale e Mary G che canterà con me.”

Cosa ti aspetti da questo nuovo lancio musicale?

“Cosa mi aspetto ? Nulla! Non voglio farmi illusioni, ma ce la metterò tutta, come sempre. Sicuramente questa volta al mio fianco ho dei grandi professionisti.”

A chi dedichi questo traguardo?

“In generale, se ripenso alla mia avventura a tutto tondo nel campo dello spettacolo dal 2017 con Le Iene, dedico i miei traguardi a me stesso. Sono grato e felice di quello che ho fatto, senza perdere di vista la mia perseveranza, credendo sempre nei miei sogni e perseguendo i propri obiettivi. Se devo essere sincero non mi aspettavo tutto questo anche se riconosco il mio impegno. Ma non è finita… anzi.”

Quando uscirà questo brano?

“Uscirà presto, forse anche prima del nuovo anno… vediamo. Mi piacerebbe intitolare la canzone Vida Loca.”

Recentemente sei stato al matrimonio di Francesca Cipriani. Ti va di parlarne?

“Sì, recentemente sono stato al matrimonio di Francesca Cipriani. Ho partecipato alla cerimonia in chiesa ma per motivi familiari non ho potuto continuare i festeggiamenti.

Ci conosciamo dal 2018 quando, alle Iene, Nic Bello gli organizzò uno scherzo per le sue protesi enormi! – Ride – Mi trovavo lì perché avevo un appuntamento per parlare con degli autori, conobbi Francesca ed entrammo in sintonia.”

Che rapporto hai con lei?

“Con lei ho un rapporto di stima e di amicizia. Ci seguimo sui social e sono stato contento di essere stato invitato al suo matrimonio. Lei è così come si vede, simpaticissima.”

Prossimi progetti futuri?

“Al momento no. Non vedo l’ora che esca questo brano e che piaccia a molti!

Colgo l’occasione per farvi i miei auguri per un felice natale accanto alle persone che amate e nella speranza che il 2023 sia un anno molto importante. Vi auguro il meglio.”