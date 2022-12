Intervista alla modella Diana Gabriela Negoitza

Abbiamo intervistato Diana Gabriella Negoitza, giovane modella che ha imparato a perseverare nei suoi sogni, scorgendo la bellezza che vi è nel mondo perché non c’è un’età per ricominciare a vivere.

Buongiorno Diana, cosa fai nella vita?

“Buongiorno, attualmente sto facendo l’impiegata in un’azienda di trasporti.”

Come ha iniziato a fare la modella?

“Ho iniziato ad inseguire il mio sogno a diciott’anni con un’agenzia a Padova. Quando è nata mia figlia ho dovuto stoppare questo percorso che ho ripreso un paio di mesi fa attraverso diverse sfilate. Cerco di mettermi in gioco perché non c’è mai in età per poter partecipare ai concorsi.”

Esperienze che ricordi con piacere?

“Ho partecipato a diversi casting in cui ho vissuto belle esperienze. Adesso, dopo sei anni, sto inseguendo il mio sogno con piccoli passi. È bello avere fiducia in sé stessi e continuare a perseverare.”

Ti aspettavi di arrivare in finale a Miss reginetta d’Italia?

“Sinceramente no. Sono arrivata in finale regionale Emilia Romagna. Sono ancora all’inizio e non ho molta esperienza, al contrario di tante altre ragazze che si formano da anni. Io sono sempre stata semplicemente me stessa.”

Crede nel destino?

“Penso che il destino ognuno se lo fa con le sue mani. Io non mi aspetto mai troppo e agisci d’istinto anche se a volte rischio di sbagliare. Penso non importi l’et, anzi, occorre avere sempre il coraggio di mettersi in gioco. Non si ha niente da perdere ma tutto da guadagnare.“

Pensa che sia importante non smettere di credere nei propri sogni?

“Io penso sempre che la speranza sia l’ultima a morire. Quando ho cominciato non avrei mai pensato di vincere e ho perseverato fino a raggiungere i miei piccoli traguardi. Bisogna sempre provare così da non avere nessun rimorso.”

Sogno nel cassetto?

“Diventare una modella professionista e poter posare per dei cataloghi importanti. Io amo Calzedonia e sarebbe il mio sogno fare pubblicità per loro. Mi piacerebbe anche fare la conduttrice e la presentatrice televisiva perché penso che la mia positività e la mia allegria possano mettere a proprio agio chiunque mi sia accanto. Attualmente sono un’impiegata ma questo non è il mio sogno, è un lavoro di bisogno. Cerco di vedere il bello della vita e di essere serena con mia figlia che mi segue in tutte le mie sfilate.”

Prossimi Progetti?

“Voglio partecipare a più concorsi possibili e farmi valere. Voglio aiutare le donne a credere in loro stesse, a credere nei propri sogni e a raggiungerli, a essere felici senza sentirsi giudicate. Vorrei fare molto per la gente ma ho tanta strada da fare.”