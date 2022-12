Intervista alla psicologa Francesca Fregno

La dottoressa Francesca Fregno è una psicologa

psicoterapeuta ad Orientamento

Analitico Transazionale che opera a Milano ma offre consulenze anche online. Esperta di relazioni e autrice di un libro uscito il 5 dicembre, ci racconta in un’intervista la sua professione e la sua ultima opera acquistabile su Amazon.

Salve, in cosa è specializzata?

“Io sono una psicologa psicoterapeuta esperta in analisi transazionale. Mi occupo di relazioni affettive, in particolare di dipendenza affettiva.”

Quanto è difficile riconoscere un legame sano da uno disfunzionale?

“È difficile per la persona che vive un legame non sano perché manca la consapevolezza tale da permetterle di ascoltare i propri bisogni senza andare in adattamento verso l’altra persona.”

Dove opera principalmente?

“Io lavoro a Milano e online in tutta Italia.”

C’è qualcosa del suo lavoro che l’appaga maggiormente?

“Rivedere uomini e donne che riescono a vivere e a coltivare una relazione sana amando sè stessi e poi l’altro in un’ottica di reciprocità.”

Di cosa parla il suo libro “Anatomia delle relazioni”?

“Questo libro nasce dalla mia esperienza clinica e si focalizza su come capire e individuerà una relazione sana da un legame disfunzionale. Come nasce e germoglia una dipendenza affettiva, quali sono i meccanismi che l’autoalimentano. Come uscirne e quali strategie adottate. Con l’avvento dei social nel panorama attuale l’affettività e gli incontri sono stati modificati; le relazioni sono diventate veloci, destabilizzanti, intense come delle montagne russe, struggenti.”

Dov’è acquistabile?

“Su Amazon e poi successivamente nelle librerie.”

A chi consiglia la lettura di questo libro?

“A chi vuole fare un viaggio dentro di sé e capire quei nodi irrisolti del passato che vanno ad impattare sulle relazioni attuali. Può essere una bussola per comprendere i propri meccanismi interiori, per acquisire più consapevolezza e incentivare un cambiamento.

Voglio dedicare un grazie speciale a Cristiana Serangeli che ha creduto in questo progetto.”