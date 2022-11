INTERVISTA A DONATO PATRIZIO MARITATO, PSICOLOGO DELLO SPORT

Oggigiorno il preparatore mentale sportivo svolge un ruolo sempre più importante nell’ambito dell’individuo inserito nel sociale: dai processi cognitivi a quelli emotivi, motivazionali, comportamentali.

La redazione di VentoNuovo è lieta di intervistare Donato Patrizio Maritato, giovane e promettente psicologo dello sport, laureato in psicologia dello sviluppo e dell’educazione.

Buongiorno Donato. Di cosa si occupa?

“Buongiorno. Io sono quasi uno psicologo dello sport perché a breve sosterrò l’esame di stato. Per il momento lavoro come preparatore mentale e consulente in attesa di formalizzare il mio percorso universitario in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, laurea magistrale che ho studiato parallelamente al tirocinio: ho operato per una Onlus che si occupa di inserire i ragazzi con difficoltà socio-economie all’interno di società sportive dilettantistiche. Ho scelto proprio il ramo universitario che va ad interessarsi dello sviluppo della persona, nell’arco dell’età evolutiva. Ho seguito anche un master in psicologia e coaching dello sport a Padova per la società C.I.S.P.A.T.

Sono anche molto affascinato dalla disciplina sportiva; faccio l’allenatore di calcio presso i corsi UEFA e sono in formazione presso i primi patentini da allenatore. Il mio progetto sarebbe riuscire a collimare queste mie idee, introdurre questa nuova figura capace di aiutare sia dal punto di vista concreto in veste di allenatore sia più mentale come uno psicologo. Sto cercando di creare una figura professionale abbastanza nuova e recente, passando, quindi, da un progetto personale a uno più professionale. Sto cercando di fare della mia passione un lavoro. Voglio riuscire a dare una visione più tecnica del problema, lavorare sul campo, migliorando le prestazioni a livello di concentrazione e a livello più concreto, aiutando gli atleti, gli staff e i professionisti.

Non bisogna mai dimenticare che gli atleti, lo staff, le società sono formate da persone umane e, in quanto persone umane, hanno bisogno di aiuto.”

Da quanti anni si occupa di questo ruolo?

“Premetto che ho avuto la fortuna di confrontarmi con una psicologa bravissima che mi ha seguito e, poi crescendo, ho stabilito e maturato questo progetto: all’incirca sei o sette anni fa, in coincidenza con la fine percorso liceale, ho deciso di voler fare il preparatore mentale e l’allenatore. Sai, nella crescita pensi di dover fare qualcosa che si addica al tuo modo di porti a livello caratteriale e, per me, era più congruente questo percorso. Ovviamente dalla mera idea passano un sacco di formazione, esami, tirocini. Ora sono a conclusione di un percorso di quasi sette anni.”

Su quali aspetti pratici si concentra effettivamente il suo ruolo?

“Da preparatore mentale sportivo, a breve sosterrò l’esame per iscrivermi all’albo. Si occupa di lavorare su tutti gli aspetti relativi alla prestazione dell’atleta che, a seconda dello stato di forma ma soprattutto dello stato, mentale può incorrere in aspetti negativi. Egli lavora anche sulla motivazione, sulla concentrazione, sulle capacità cognitive perchè poi gli atleti hanno bisogno di visualizzare e, a livello cognitivo, bisogna stimolarli affinché possa aiutarli a visualizzare mentalmente, facendoli focalizzare su qualcosa da fare in modo da lavorare maggiormente sull’attività da migliorare. Lo psicologo dello sport aiuta anche negli stili comunicativi, su tutte le dinamiche psicologiche (di gruppo, emotivi, concernenti l’empatia) e sociali che si sviluppano all’interno di una squadra.

Quando si va, ad esempio, a lavorare con una squadra che chiede aiuto si va a lavorare con interventi di team building, di rafforzamento del gruppo, si stabiliscono gli obiettivi, le valutazioni per capire se quel gruppo sta beneficiando dell’aiuto dello psicologo. C’è un monitoraggio costante al fine di prestare un servizio concreto alla società, alla persona, al professionista. Ricordiamo sempre che sono prima delle persone e poi degli atleti professionisti. Ognuno di noi nei momenti di difficoltà è vulnerabile e ha bisogno di un supporto.”

Come riesce a far raggiungere un equilibrio anche nelle situazioni più difficili?

“Diciamo che le situazioni difficili sono molteplici a seconda del contesto. La gran parte delle volte bisogna intervenire nel concreto per aiutare un atleta a lavorare nelle specifiche capacità, attraverso un intervento di team building, incentivando la comunicazione tra la squadra e l’allenatore. Non esiste una dinamica generale che possa essere rappresentativa. Se un atleta è un maratoneta, ad esempio, il problema sarà più emotivo perché magari non si trova bene col proprio allenatore. Se vogliamo proprio dire una difficoltà generale io direi che lo psicologo dello sport lavora più sulle dinamiche emotive perché, in quanto psicologo, ha delle conoscenze psicologiche ma anche sportive. Questo può riguardare sia atleti professionisti sia società dilettantistiche. Io sono parallelamente in formazione come allenatore di calcio presso i corsi di UEFA e so bene che occorre essere multitasking in modo da adattarsi a qualsiasi circostanza. Bisogna avere anche un’adattabilità infinita perchè è importante sapersi rapportare con qualsiasi sportivo, atleta o società. Occorre essere elastici, flessibili, privi di qualsiasi tipo di pregiudizio. Lo psicologo dello sport, dunque, va a colmare tutte le difficoltà psicologiche, motivazionali, relative alla prestazione. Poi, a seconda della situazione, deve essere in grado di adattarsi. Quindi, direi che le difficoltà dipendono in parte anche dall’adattabilità dello psicologo. Più è capace di adattarsi a una soluzione più è in grado di andare a lavorare con l’individuo, con l’allenatore, con la squadra.”

Quanto ha influito, secondo lei, la pandemia sui disagi psico-fisici?

“La pandemia ha recato un sacco di conseguenze sociali, psicologiche, a livello umano c’è stato un distacco nel contatto umano. Ad esempio, a livello dello sport, c’è stata una diminuzione della pratica sportiva perchè la paura del contagio ha portato tutti a limitare l’attività sportiva nella quotidianità. Questa è stata una grande perdita per tutto quello che è il sistema evolutivo de ragazzo perché comunque lo sport è essenziale nell’età dello sviluppo, è una specie di strumento di buona crescita. Ricordiamo gli aspetti educativi e pedagogici dello sport: l’atleta rappresenta in primis un educatore, oltre che un preparatore sportivo. Si sviluppano capacità cognitive, la socializzazione, la capacità di relazionarsi, implementando gli scambi, le relazioni umane. La pandemia ha limiti tutto questo. I ragazzi sono stati limitati anche nel contatto. L’abbraccio è stato limitato a darsi un pugnetto, ad esempio. Ha limitato tanto la comunicazione, dunque, oltre che un impoverimento della popolazione, nel senso che molti ragazzi hanno trovato nelle nuove forme di intrattenimento – come videogiochi, Tik Tok – in sostituzione della pratica sportiva. C’è stato un regresso da questo punto di vista. Leggevo recentemente un articolo che parlava della diminuzione di ragazzi che decidono di iniziare un’attivista sportiva, proprio per la sostituzione di queste nuove di i trattamenti più veloci.”

Un consiglio da dare al lettore dell’intervista che vuole intraprendere il suo stesso percorso.

“Chi ha intenzione come me di diventare un preparatore mentale, uno psicologo dello sport, deve formarsi continuamente, anche perché lo sport è un modo notevole che cambia il proprio aspetto in continuazione. Bisogna adattarsi alle situazioni, alle federazioni, all’equipe, comprendendo il problema di fronte alle difficoltà individuali o globali. Deve essere una figura molto preparata. Deve credere in quello che decide di intraprendere. È importante amare lo sport, aver conosciuto – anche a livello amatoriale – lo sport per capirne meglio le opportunità e i valori. Oltre a cercare di uscire dalla propria comfort zone, in modo da ampliare le proprie conoscenze per creare una figura completa e preparata dal punto di vista teorico ma anche nel senso dei valori umani. Perché, in ogni caso, si va a lavorare con una persona umana con dei sentimenti, capace di ragionare e pensare. Occorre avere grande disponibilità, adattabilità, amore e passione per questo lavoro, empatia, comprensione e anche una certa dose di valori che non guastano mai. Non deve avere preconcetti, stereotipi, bensì deve essere aperto mentalmente in modo da confrontarsi con le persone con cui si relaziona, anche perché gli atleti hanno un iter differente gli uni dagli altri.”