ESTERNO NOTTE, IL RACCONTO DI ALDO MORO IN TV

Ieri sera è andata in onda la prima puntata, targata Rai 1, della fiction dedicata al rapimento di Aldo Moro. Diretta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film in collaborazione con Rai Fiction, in coproduzione con Arte France e distributore internazionale Fremantle, la serie di dividerà in tre serate ieri, oggi e giovedì 17 novembre.

La narrazione – che si sviluppa in violenze, rapimenti, scontri, attentati – segue il sequestro di Aldo Moro dal punto di vista dei protagonisti della vicenda, partendo dal 1978 in un’Italia divisa tra le Brigate Rosse, la principale delle organizzazioni armate di estrema sinistra, e lo Stato.

Il cast di questa serie – evento comprende gli interpreti Fabrizio Gifuni, nei panni di Aldo Moro, Margherita Buy come moglie, Toni Servillo in Paolo VI, Fabrizio Contri nei panni di Giulio Andreotti, Daniela Marra come la brigatista Adriana Faranda, Gabriel Montesi nei panni del brigatista Valerio Morucci, Fausto Russo che interpreta Francesco Cossiga allora Ministro degli interni che come sappiamo poi diventerà Presidente della Repubblica.

Già vincitore di cinque David di Donatello e premiato sia con il Leone d’oro alla carriera a Venezia (nel 2011) sia con la Palma d’oro d’onore a Cannes (2021), Bellocchio aveva già dedicato il film “Buongiorno notte” nel 2003, ma ora, nella serie ”Esterno notte”, approfondisce gli avvenimenti della prigionia di Moro.