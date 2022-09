INTERVISTA A JASMINE PONNIAH, FUTURE MODEL

La redazione di VentoNuovo è lieta di intervistare Jasmine Ponniah, giovane future model di 11 anni che, con tanti sacrifici, rincorre il suo sogno. Divisa tra studio, adolescenza e vita artistica, è una ragazza così piccola ma già destinata a grandi traguardi.

Ciao Jasmine. Quanti anni hai? Studi?

“Ho 11 quasi 12 anni e frequento la scuola media a Taranto.”

Com’è nato l’interesse per la moda e lo spettacolo?

“Ho iniziato dai 3/4 anni e da lì in poi ho iniziato a pubblicare delle foto. Ho sempre avuto un amore particolare per la moda, mi ritengo stilosa. Mi piace molto recitare, studiare l’ inglese che per me è come una seconda lingua. Mi viene spontaneo parlare in inglese.”

Perché vuoi intraprendere questo percorso?

“Perché in futuro sogno di essere qualcuno di importante, di ispirare a fare quello che piace a sé stessi e di fare del bene alle persone. Vorrei riuscire ad ottenere buoni risultati.”

Hai partecipato a qualche programma?

“Ho fatto pubblicità, cataloghi, comparse, videoclip a Milano e ho recitato come comparsa in un film che sta per uscire. La mia partecipazione a La ruota del tempo, serie Amazon Prime, è stata entusiasmante: si tratta di una produzione tutta americana, è stato divertente parlare in inglese, alloggiare in un hotel a 5 stelle. Un’esperienza bellissima. Purtroppo, non ho ancora l’età per partecipare a concorsi.”

Come vive una ragazza così giovane come te la vita artistica?

“Alcune volte devo mancare a scuola per partecipare a queste opportunità importanti. Tuttavia cerco di recuperare sempre tutto, quest’anno sono partita nel modo giusto e mi sto impegnando tanto.“

Ti ispiri a qualcuno?

“No non mi ispiro a nessuno, perché quando diventerò qualcuno di importante non voglio assomigliare a nessuno bensì voglio essere me stessa, nella mia autenticità.”

Un grande in bocca al lupo a Jasmine.