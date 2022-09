BRIGITTE BARDOT, ICONA DI BELLEZZA

Brigitte Bardot, nata il 28 settembre 1934, è l’icona di bellezza che ha segnato i cuori di tutte le generazioni per il suo spirito libero e poliedrico, da attrice, modella, ballerina.

Si distingue per la sua espressione, la frangetta e il suo attivismo che la porta a battersi ardentemente per i diritti degli animali.

Con la sua bellezza folgorante, Brigitte Bardot viene ingaggiata come modella per la rivista Elle, entra in contatto con il regista Marc Allégret e conosce l’assistente Roger Vadim.

Il suo esordio al cinema risale al 1952 con Le Trou normand e subito dopo si cimenta nel film Marina ragazza senza veli. Si moltiplicano le sue partecipazioni a Cannes e i molteplici scatti in bikini, aprendo nuove strade e battendosi per il concetto di emancipazione femminile.

La vediamo nei film quali Elena di Troia del 1956 con la Warner Bros, come ancella di Elena, Atto d’amore, Dottore in alto mare, Mademoiselle Pigalle con il suo accento francese e il suo sex appeal, diventando un simbolo di eleganza e sensualità.

Negli anni Sessanta recita in La verità, Vita privata, basato su una storia vera, Erasmo il lentigginoso in cui interpreta se stessa e Viva Maria!

In questo periodo inizia a incidere dischi con Serge Gainsbour; si ricordino le canzoni Bonnie and Clyde e Je t’aime … moi non plus.

Si cimenta, così, nel mondo della musica pop e poco prima del suo quarantesimo compleanno, annuncia il suo allontanamento dal cinema, diventa una grande attivista per i diritti degli animali e partecipa a trasmissioni televisive per denunciare i maltrattamenti di quest’ultimi.

Nel 1986 nasce la Fondazione Brigitte Bardot per il Benessere e la Protezione degli Animali. Sostiene anche la protezione di Sea Shepherd per proteggere gli animali marini e possiede un’imbarcazione che porta il suo nome.