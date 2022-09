IN ARRIVO THE SON E UN FILM SULL’UCRAINA AL FESTIVAL DI VENEZIA

Dopo il successo di ieri sera de’ La bambola di pezza con Mariasole Pollio, Giancarlo Commare, Tommaso Cassissa, Ludovica Coscione e l’esibizione musicale del cantante Carl Brave, le emozioni continuano alla Biennale di Venezia.

Oggi vedremo sfilare in passerella le star hollywoodiane di The Son, secondo film di Florian Zeller, dopo il successo riscontrato con The Father: Nulla è come sembra. Il film, che fa parte della trilogia di Zeller, è in concorso con un cast d’eccezione costituito da Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie e Anthony Hopkins. The Son è prodotto da Ciné, Embankment Films, Film4 e See-Saw Films ed è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group, distribuito prossimamente nelle sale italiane da 01 Distribution. È la storia di una vita spesa tra rimpianti, sacrifici, conquiste. Verrà presentato oggi alle 19:15 in Sala Grande, prima di uscire nelle sale a novembre con una distribuzione limitata al nord America.

Ci sarà anche il documentario sulla guerra in Ucraina di Evgeny Afineevsky, Freedom On Fire: Ukraine’s Fight For Freedom, proiettato alle 14:15 in Sala Grande. Sarà presente Afineevsky stesso per dare onore a questa giornata cinematografica come omaggio all’Ucraina con incontri, discussioni e iniziative che vedranno protagonisti le autorità dello stato e del cinema ucraini, Antonio Lukich, regista di Luxembourg Luxembourg e l’artista Pavlo Makov.

Per quanto concerne, invece, la sezione Fuori Concorso, Casey Affleck presenterà il film musicale ambientato negli anni ’70 Dreamin’ Wild, alle 22 in Sala Grande.