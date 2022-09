HARRY STYLES ARRIVA AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA

Oggi l’attesa è palpante per Don’t Worry Darling in Sala Grande: film che segna il debutto del cantante Harry Styles sul grande schermo, assieme a Florence Pugh, Chris Pine.

Prima della visione ci sarà la premiazione della costumista del film, Arianne Phillips, pronta a ricevere il Campari Passion for Film.

Dopo il Red Carpet di ieri sera con Francesca Chillemi, Elodie, Sadie Sink, Can Yaman, le sorprese non finiscono, infatti, oggi arriverà in Laguna un altro divo hollywoodiano: Colin Farrell alle 16.45 sfilerà sul Red Carpet per presentare Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh, film in uscita l’anno prossimo.

Accanto a Don’t Worry Darling, l’altro film fuori concorso si intitola In viaggio, un documentario di Gianfranco Rosi, il quale ha ricevuto il Leone d’Oro nel 2013: qui analizza la figura di Papa Francesco, evidenziando la sua grande azione, i suoi viaggi, la sua storia, con un tono cinematografico improntato all’attualità.

Un altro grande ospite è Lav Diaz, vincitore anch’egli del Leone d’Oro e premiato nel 2016. Presenterà Kapag Wala Nang Mga Alo (Quando non ci sono più onde) con John Lloyd Cruz, Ronnie Lazaro, Shamaine Centenera- Buencamino. Inoltre, Martin McDonagh parteciperà al Festival per The Banshees of Inisheri con gli attori Colin Farrell e Brendan Gleeson.

Alte aspettative anche per il dramma Love Life – alle 21.45 in grande in Sala Grande – del giapponese Koji Fukada, che tratta di una coppia in crisi dopo un periodo di grande difficoltà. Tra gli attori ci sono Fumino Kimura, Kento Nagayama, Tetta Shimada, Atom Sunada.

In Orizzonti Extra c’è la dramedy surreale Amanda, un film di scoperte, di Carolina Cavalli, con Benedetta Porcaroli, Giovanna Mezzogiorno e il vincitore di X factor Michele Bravi.