FESTIVAL DI VENEZIA 2022

Per la quarta giornata del Festival di Venezia, noi di VentoNuovo vi teniamo aggiornati consigliandovi le migliori visioni.



Dopo il successo di ieri con la visione di Bones and All e il Red Carpet – con Timothée Chalamet, mentre sfilava con una completo rosso acclamato dall’entusiasmo di tantissimi fan accorsi davanti alla darsena del Casinò, Taylor Russel e tanti altri – oggi in concorso c’è Athena, un film immersivo di Romain Gavras e Un Couple di Frederick Wiseman. Fuori concorso, invece, c’è la visione di A Compassionate Spy di Steve James e, per Orizzonti, la presentazione de’ La Syndacaliste di Jean-Paul Salomé con Isabelle Huppert. Vi segnaliamo anche Pearl di Ti West, Monica di Andrea Pallaoro, All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras, in Sala Grande alle 13:50. Alle 16.15 Monica di Andrea Pallaoro con Trace Lysette, Patricia Clarkson, Adriana Barraza, Emily Browning, Joshua Close. Alle 18.45 c’è invece Argentina di Santiago Mitre.

Segue il concorso di Orizzonti con Autobiography di Makbul Mubarak alle 14.15 in Sala Darsena, alle 17.15 c’è Pour la France di Rachid Hami. Per la Settimana della Critica, alle 14:00 in Sala Perla c’è Albertine, where are you? di Maria Guidone e Beating Sun, di Philippe Petit, accompagnata alla fine dalla conversazione con gli autori e il cast.

Il quarto giorno di festival è incentrato su protagoniste femminili. Vi consigliamo Casa Susanna, un documentario ambientato negli anni ‘50 e ‘60, Mia Goth che torna ad interpretare un horror e a collaborare ancora con Ti West in Pearl in Sala grande alle ore 21.30. Alle ore 16:15 in Sala Grande sarà presentato il film Monica di Andrea Pallaoro, che tratta tematiche importanti quali malattia e dignità della persona.

Da giovedì il Venezia Daily proporrà su Rai Movie il meglio delle giornate della Mostra Cinematografica in varie puntate che vanno in onda alle 23.20 e in replica alle 4.40, fino al 9 settembre.