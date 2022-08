64 ANNI FA NASCEVA MICHAEL JACKSON

L’artista musicale più premiato nella storia, Michael Joseph Jackson nasceva il 29 agosto 1958 a Gary.

Cantautore, ballerino, compositore, produttore discografico, coreografo, vincitore di 39 certificazioni nel Guinness dei primati, inclusa quella di “Intrattenitore di maggior successo di tutti i tempi”, 15 Grammy Awards (inclusi due Grammy alla carriera), 40 Billboard Awards, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards, 15 MTV Video Music Awards, 12 Soul Train Music Awards, 6 BRIT Awards e un Golden Globe. È stato inoltre premiato come artista “del Decennio”, “di una Generazione”, “del Secolo” e “del Millennio”. Ha fatto parlare molto di sé a partire dalla sua vita privata, alle sue scelte estetiche, alle iniziative umanitarie – tra le tante quelle per l’UNESCO – come la creazione di associazioni benefiche finalizzate a tutelare i diritti dei bambini e degli animali.

Imbevuto nel mondo della musica sin dall’infanzia – la sua famiglia era grande amante della musica – il Re del Pop ha contribuito a costruire un nuovo mondo della danza, della moda, dello spettacolo. I suoi passi di danza come il moonwalk, il toe sand, l’anti- gravity lean, la robot dance, quell’inconfondibile movimento del corpo, il suo sound ne hanno fatto un mito, un modello di imitazione negli anni. Musicalmente influenzato dai Beatles, Fred Astaire, Bob Fosse, Stevie Wonder, Michael Jackson è stato il miglior interprete di svariati stili.

Il suo sesto album in studio, Thriller, è il più venduto nella storia della musica. Ricordiamo anche i suoi altri capolavori, tra cui Off the Wall, Bad, Dangerous e HIStory, Blood on the Dance Floor, l’album di remix più venduto nel mondo.

È stato uno dei pochi artisti ad essere stato inserito per due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, una come solista e una come membro dei Jackson 5; era stato inoltre inserito in altre 10 Hall of Fame, tra cui la Songwriters Hall of Fame e la Dance Hall of Fame, unico ballerino proveniente dal mondo dell’industria musicale. Dal 20 novembre 1984 il suo nome brilla tra le celebrità della Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Partecipa anche alle trasmissioni televisive come Motown 25 nel 1983, MTV Music Awards 1995 e tanti altri.

Artista a tutto tondo, vero pilastro della storia della musica – e non solo – ha vissuto una vita rocambolesca, capace di anticipare lo spirito del suo tempo, prestando grande cura al sociale, al mondo, all’emergenza ambientale e al razzismo attraverso un’estensione vocale e artistica straordinaria.