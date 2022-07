ALEXIA PACELLA: IL CORAGGIO DI UNA GIOVANE IMPRENDITRICE ROMANA CHE FA IMPRESA!

DI Lorena Fantauzzi

Il covid ha bloccato e rallentato notevolmente l’imprenditoria . E’ proprio in questi momenti che ci sono donne che tirano fuori coraggio e si rimettono in pista, rischiando anche! E’ il caso di Alexia Pacella amministratore unico di AL.VA Global Consulting.

L’imprenditrice romana si occupa di consulenza finanziaria e assicurativa a 360 gradi. Visto che in Italia non c’è niente di più definitivo della precarietà. Lei, Alexia Pacella, invece, ha voluto, vuole e vorrà invertire la rotta e aiutare chi è in difficoltà economiche e non solo. Ma essere anche un esempio per altre donne e uomini che hanno perso la speranza di rimettersi in gioco. “Prospettiamo le migliori opportunità nel mercato finanziario e assicurativo – riferisce la giovane imprenditrice. La nostra società arriva laddove altri non immaginano neppure dove è di casa la serietà e la trasparenza di azioni finanziarie mirate ad hoc per i nostri clienti. Senza peccare di presunzione. Ma nel nostro campo siamo un’eccellenza nell’ambito del mercato in generale, rispetto a quello odierno”. AL.VA fa consulenze anche a domicilio per chi è impossibilitato a recarsi direttamente nei loro uffici- L’agenzia vanta già due sedi, una in via Lucio Mariani 66- Roma e l’altra in Via della Farnesina 214 (www.alvaglobalconsulting.it). Il passaporto di AL.VA denota dei connotati di tutto rispetto che vede luce in terra della Capitale per esperienza anche al Nord e al Sud.

“L’obiettivo – sostiene Alexia Pacella è quello di aver dato vita ad una struttura di consulenza familiare che segue da vicino le necessità del cliente”-

Il target di riferimento che va dal dipendente alle piccole imprese fino ad arrivare al pensionato. L’intento evidente di AL:VA è quello di puntare sulla qualità del servizio cucito così come farebbe un sarto de rang.