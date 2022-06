A tutto Regis…

Noi della redazione non ci siamo fatti sfuggire la presenza di Alessandro Regis come opinionista nel nuovo programma “Italiani Fantastici” targato Rai2 ora in onda dal lunedì al venerdì alle 14, già volto noto della tv e visto in tante trasmissioni come LE IENE (partecipó proprio nel castello di Montignano e la vittima fu la famosa attrice Demetra Hampton) in Cortesia per gli ospiti e c’era una volta l’amore, i soliti ignoti e in Scemi da Matrimonio Candid camera ideata da mitch dj, in onda lo scorso anno su tv8 in una puntata dove a degli ignari sposini doveva essere rovinato il loro matrimonio ma era un altro scherzo ancora una volta nel Castello di Montignano una splendida Location situata nella meravigliosa terra umbra e non a caso Regis proprio lo scorso anno partecipo’ proprio come giurista all’edizione “Una ragazza per il cinema Umbria” che quest’anno si terrà il 9 e il 10 luglio sempre in Umbria presso la Rocca di Narni e Il castello di Montignano dove tante giovani ragazze si mostreranno oltre che per la loro bellezza anche per il talento nella recitazione. Ad aprire la serata il proprietario del Castello, il conte Giuseppe Alcini, Condurrà anche in questa occasione l’attore Vincenzo Bocciarelli. Lo spettacolo non mancherà.

