Master Beauty e Style, il 19 aprile al via la seconda edizione del programma di Jessica Fegatilli

Un successo straordinario al termine della prima edizione ha convinto la conduttrice romana Jessica Fegatilli ed il suo staff ad organizzare la seconda stagione di “Master Beauty e Style” che andrà in onda dal 19 Aprile.

“Il programma nasce dalla volontà di creare un format incentrato sulla bellezza estetica! Dopo un’attenta riflessione mi sono resa conto che mancava un talent creato appositamente per parrucchieri ed estetiste e mi sono subito attivata, sono contentissima del riscontro che abbiamo ottenuto con la prima edizione e non vedo l’ora di ripartire con la seconda stagione!”

Queste le parole della conduttrice romana che si dice entusiasta del suo percorso di crescita e dei risultati ottenuti negli ultimi tempi. “Miss Tifosa Romanista” e Giornalista Pubblicista , Jessica, in questa intervista esclusiva, ci ha parlato dei suoi obiettivi e della sua voglia di crescere all’interno del mondo della tv.

Ciao Jessica, dal calcio sei passata alla moda, che passo avanti è stato per la tua carriera?

“Ho studiato moda e ho lavorato anche in passato in questo ambito. Il calcio è e rimane l’altra mia grande passione. Un punto di svolta importante per la mia carriera è stata la “nomina” di miss tifosa della Roma, da lì ho ricevuto molte offerte di lavoro inerenti al mondo del calcio. Mi piace fare la conduttrice e il format che ho creato mi sta dando tantissime soddisfazioni, sono veramente contenta del successo che stiamo ottenendo.”

Ci dai qualche anticipazione sulla nova stagione di Master Beauty e Style?

“Sarà un’edizione molto più competitiva della precedente: i concorrenti non provengono più da un’accademia ma sono già parrucchieri professionisti e questo, ovviamente, garantisce una preparazione decisamente più elevata. Il programma toccherà tutti gli aspetti del “Beauty”, dai capelli al trucco e ci saranno rubriche che andranno a trattare tutti i temi legati all’estetica.”

Chi saranno i giudici di questa edizione?

“ I giudici di questa nuova edizione saranno: Francesca Landolfi di “Evoluzione capelli “, Andrea Borrelli di “ABSaloon “, Veronica Luzi body designer e Alessandra Rota di “Diva Nails”. Mentre come ho anticipato prima ci saranno due nuove rubirche: La nuova rubrica di moda :“L’Impero degli Sposi” con Gianni Simonetti ed Erica Imperatore e la rubrica “bellezza con Jess” con l’influencer e opinionista Jessica Amendola”

L’edizione precedente è stata vinta da Francesca di Giacomo, che effetto ti fa vedere che il programma può essere stato un importante trampolino di lancio per questa ragazza?

“Mi fa molto piacere vedere che Francesca sta avendo una carriera importante grazie al nostro programma. Il mio obiettivo è questo: dare ai talenti l’opportunità di emergere. La mia idea è proprio quella di creare un programma che dia la possibilità a ragazzi talentuosi di mettersi in mostra; come “Amici” per chi ama cantare/ballare, o “Masterchef” per chi ama cucinare, il mio programma ha l’obiettivo di far emergere nuove promesse nel mondo del beauty!”

Ringraziando Jessica per la disponibilità invitiamo tutti a seguire “Master Beauty e Style” che andrà in onda dal 19 aprile 2022 tutti i martedì in prima serata alle 21.20!

A cura di Dario De Fenu