L’autonegozio come nuova frontiera della personalizzazione

Anni fa eravamo abituati a vedere ambulanti lungo le strade, nelle fiere e nei mercati con camioncini spesso anonimi, dai colori spenti, magari con qualche insegna o tabellone sul retro ad elencare la merce, ma ben lontano dall’idea di un mezzo che servisse a trasmettere l’ideologia di un brand. Tutt’al più il suo uso era pratico, spostarsi in modo veloce e caricare quanta più merce possibile. Oggigiorno il mercato è cambiato, molte persone scelgono di portare avanti la loro attività in modo itinerante, spesso le motivazioni sono legate al minor costo necessario ad immettersi sul mercato, a volte a una precisa scelta ideologica, ovvero quella di portare in giro il proprio marchio, così da farlo conoscere ad un bacino di utenza più ampio. Se il budget iniziale ha dei limiti, un’ottima soluzione potrebbe essere quella di affidarsi ad un’azienda che si occupi di vendita autonegozi usati, se poi il nostro obiettivo è quello di far conoscere il nostro brand, un ottimo modo di partire è personalizzare il nostro marchio il più possibile e sfruttare delle strategie di marketing per promuoverlo.

Contenere i costi con un autonegozio usato

Con un autonegozio è già possibile abbattere di molto i normali costi necessari ad aprire un’attività con un negozio fisico, con un autonegozio usato poi, sarà possibile avviare il nostro business ad un costo ancora più contenuto. Per prima cosa sarà bene affidarsi ad un rivenditore fidato, che possa fornirci garanzie in merito alle buone condizioni degli autonegozi usati in vendita e sceglierne uno in ottimo stato di manutenzione ed eventualmente personalizzarlo secondo le nostre esigenze, sia nell’allestimento che nella grafica. Online sarà di certo possibile trovare diverse soluzioni, vi consigliamo di farvi un’idea sul modello che intendete acquistare, anche in base alle vostre esigenze e al tipo di attività che andrete a svolgere, e visionare le offerte che il web ci propone. Un’azienda come la BCS Autonegozi, ad esempio, ci offre la possibilità di poter studiare comodamente da casa le schede tecniche relative ai mezzi attualmente in vendita. In ogni scheda vengono specificati la tipologia di autonegozio, la destinazione d’uso, i dettagli riguardanti le dimensioni, la patente necessaria, l’allestimento e l’anno di costruzione.

Definire una strategia

Una volta acquistato il nostro autonegozio usato, un consiglio che vi diamo è quello di puntare molto sulla personalizzazione ed usarla come mezzo per delineare il vostro brand. I possibili clienti che passeranno vicino alla vostra attività dovranno essere attirati da un look creato ad hoc e da una grafica d’impatto, che possa pubblicizzare e promuovere la vostra attività così da farsi conoscere, valorizzare i prodotti che vengono offerti al pubblico e aumentare le vendite. A tal fine, quando avremo acquistato il nostro mezzo usato, sarà bene studiare al meglio un allestimento secondo i nostri bisogni. Sarebbe utile anche valutare una strategia di marketing e comunicazione efficace. A questo proposito, molti scelgono di affidarsi anche ai social, così da riuscire a rivolgersi a un bacino di utenza molto più ampio.