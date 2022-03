Religione ed Evangelo

“Ma tu sei religioso?” è la domanda che mi viene fatta sapendo che ho aderito alla fede cristiana ed ortodossa.

Rispondo di sì, consapevole che ognuno ha una sua concezione di religiosità magari assai distante da cosa essa comporti concretamente.

Credo in Gesù e questo fa di me una persona religiosa e più responsabile nel comunicare agli altri la speranza cristiana (1^ Lettera di Pietro 3:15).

Sostengo che l’Ortodossia è l’espressione più antica della fede cristiana e pertanto è una religione.

La religione è il legare l’uomo a Dio mediante credenze e pratiche. Difatti, Lattanzio sostenne che il verbo latino “religare” è all’origine di questa parola. È una delle ipotesi, che trovo pertinente poiché la Bibbia insegna che Iddio ha messo nell’uomo il pensiero dell’eternità (Ecclesiaste 3:11).

Per alcuni, parlare di religione farebbe tornare le nostre coscienze nel medioevo ma non è così, poiché i valori spirituali e le istanze morali del Vangelo sono sempre pertinenti.

Ciò che Cristo dice è “Buona Novella”, messaggio che non perde mai di efficacia perché conferisce senso e valore.

Vangelo significa “Lieto Annuncio”, e oggi più che mai abbiamo bisogno di udire buone notizie!

Ma la religione senza l’Evangelo è inconcepibile, almeno per me: Sappiamo che Gesù suscitò un movimento di discepoli chiamato “Chiesa”. Ed essa espone il Vangelo da duemila anni mediante la religione. Non turbiamoci considerando ciò, perché se accettiamo il fatto che il deposito della fede è custodito e diffuso (1^ Lettera ai Corinzi 11:23; 15:3; 2^ Lettera a Timoteo 1:14). Credo che Dio sia esigente di misericordia piuttosto che di atti religiosi (Vangelo di Matteo 9:13), i quali non perdono di significato se compiuti con la giusta attitudine (Vangelo di Matteo 23:23).

Sebbene il nostro modo di essere cristiani possa essere deludente, sappiamo che le parole di Gesù non vengono meno (Vangelo di Matteo 24:35).

Non è dunque mia intenzione “buttare via il bimbo con l’acqua sporca” negando il valore storico (e dogmatico) della fede cristiana! Chi può negare di essere diventato un cristiano udendo la Parola mediante la predicazione e la catechesi (Lettera ai Romani 10:17)? Bisogna ribadirlo: Noi siamo cristiani a motivo di una bimillenaria predicazione, portata avanti dalla Chiesa. E se anche la Chiesa (qualsiasi sia la sua espressione confessionale) esprime la sua fragilità dinanzi ai dettami evangelici, essa rimane un dono di Dio che fa la storia.

La Chiesa ha una storia che non ignoriamo poiché fa parte della nostra speranza cristiana. Senza la storia, non avremmo le dottrine e i riti che formano la pietà di generazioni di credenti in Cristo.

Ecco perché, in quanto ortodosso, ho a cuore la tradizione perché grazie ad essa lo Spirito preserva l’opera di Dio.