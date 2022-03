Le ragioni d’una fede gioiosa

La bellezza dell’Ortodossia si situa nel cuore.

Quello in cui credo ha senso soltanto perché mi aiuta ad avere fiducia in Colui che credo.

“Come dovrei credere?”. Il “come” non si basa solo sui dogmi quanto piuttosto sull’attitudine. Puoi credere come gli altri sul piano concettuale, ma il rapporto che hai con Dio è e rimane personale.

Poiché sta scritto nella Bibbia che ognuno ha ricevuto da Dio una diversa misura di fede (Lettera ai Romani 12:3) che si traduce nella propria sensibilità sui temi del sacro.

Per molti amici, il fatto che ho “il dono” della fede mi renderebbe una persona migliore rispetto a chi ne sarebbe “sprovvisto”. Non ho mai concepito la fede come “un salvagente”! Sono comunque lusingato, ma rimango con i piedi per terra, perché avere fede in Dio è un dono che trasforma il mio cuore e non un ideale che nobilita le mie idee. Una fede gioiosa è tale solo grazie al sangue di Cristo che cambia anche il cuore più duro.

No, non sono un sognatore ma persona concreta. La mia concretezza nel professare la fede cristiana ortodossa si basa sulle promesse di Dio: per me avere fiducia in Dio non è un sogno (irreale) ma concretezza di vita (reale). E come si può stabilire questo? Nella catechesi che offro alle persone, invito sempre a credere perché si è amati dal Signore, anziché credere per “meritare” il Suo amore: questa è la differenza.

In quanto ortodosso, attingo ad un grande patrimonio di spiritualità che mi aiuta a rafforzare la gioia di credere: penso ai Padri della Chiesa (primi teologi cristiani) ed ai “Padri del Deserto” (eremiti ed anacoreti del IV secolo). Il vero credente vive concretamente senza ricorrere a scappatoie come il letteralismo perché ha fiducia in Dio rivelatosi nella Bibbia ma riconosce che questa non è affatto un meteorite caduto dal cielo ma un dono che non potrà mai prescindere dalla lettura della Chiesa per essere davvero capito ed accolto.

Poiché la gioia è un frutto dello Spirito (Lettera ai Galati 5:22), non riesco a concepire dei cristiani perennemente tristi e pessimisti; non mancano le difficoltà ma bisognerebbe guardare al Cristo che dona pace (Vangelo di Giovanni 14:27).