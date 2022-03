Il Vangelo: Invito alla Vita

L’Ortodossia ha qualcosa da dirci sull’impatto che la religione dovrebbe avere sulle persone, volendo considerare gli argomenti che ancora “tengono banco” in certe conversazioni: “Cosa dovrei fare per essere un buon cristiano? Qual è il criterio per essere a posto con Dio?”.

Occorre essere una persona nuova “in Cristo”: è un’esperienza genuina che nell’essere ortodosso ho occasione di capire e realizzare ogni giorno.

Tutto facile? No, affatto, perché il cammino cristiano non si percorre come vogliamo noi, ma come Cristo insegna.

Anziché affermare che si può costruire un rapporto col Signore mossi soltanto dalla buona volontà, rivolgo cristianamente un invito alla Vita, evangelicamente intesa come un’esistenza consapevole dell’amore del Padre che solo in Gesù possiamo ricevere (Vangelo di Giovanni 10:10).

Ed ogni esperienza, per quanto difficile, ci ricorda che siamo prossimi al Regno (Atti degli Apostoli 14:22).

Nel compiere il mio apostolato verso gli altri, ascolto delle considerazioni piuttosto severe riguardo l’identità cristiana.

Tanti sono delusi e pensano che comportarsi secondo le norme di una Chiesa sia qualcosa di troppo distante dalla realtà in cui viviamo, se non addirittura dannoso per l’individuo.

“Essere cristiani è roba da perdenti” qualcuno mi disse molti anni fa! “Io non riesco a porgere l’altra guancia!”. Tale affermazione sarebbe in linea con il pensiero che Friederich Nietzsche (1844-1900), colui che ha incolpato il Cristianesimo d’aver creato una morale di uomini deboli e impauriti, per contrapporvi la definizione del “superuomo” che persegue la “volontà di potenza” senza il bisogno dell’amore predicato da Gesù. Prendo atto di questo, e posso dire che mi sprona a parlare di Dio con attinenza alla Parola, vincolandomi alla speranza e operando nella carità. Ed in tutto questo io non sono un perdente, perché vivo il Cristo seriamente e serenamente: Senza di Lui non potrei vivere in modo pieno.

Per quanto mi riguarda, mai ho presentato il cammino cristiano come qualcosa di facile o scontato, ma intenso e vivificante, dunque, ne condivido le benedizioni.

Essere cristiani non si riduce a professare il Credo e partecipare alle funzioni religiose, ma significa ribadire il primato dell’amore (1^ Lettera ai Corinzi 13:1-13), e quest’amore nessuno che rimanga così com’è lo può capire né praticare essendo l’amore di Dio profuso nei cuori rinnovati dalla fede (Lettera ai Romani 5:5). Gesù di Nazaret predicò il messaggio che non esito a definire “totale” perché morendo sulla croce, Egli prevalse su quanto ostacola il nostro rapporto con il Padre (Lettera agli Efesini 2:16).

San Paolo disse ai credenti in Efeso: E dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera (Lettera agli Efesini 4:23-24). Il Vangelo che annuncio non abbellisce il cuore umano apportandovi migliorie morali, ma rinnova e trasforma la persona conformandola a Cristo stesso.

Non è un’utopia religiosa, ma il messaggio di cui v’è bisogno per rafforzare la gioia di credere, sradicando ogni amarezza e contesa.