Ortodossia, perché?

La Chiesa Ortodossa Italiana mantiene vivo il dirsi cristiani secondo gli antichi canoni e professa l’incorrotta fede cristiana, convinta di poter dire qualcosa di costruttivo per la salvezza delle anime.

Ma cosa significa tutto questo? Cosa dire, nel concreto? La parola Ortodossia significa la retta credenza, ed esprime la piena adesione alla fede in Cristo trasmessa e condivisa nel tempo. Si distingue dall’Eterodossia, che indica ogni dottrina divergente dagli insegnamenti di Cristo.

Uso il verbo “trasmettere” perché la Bibbia, e quindi il Vangelo, non ci è caduta dal Cielo ma ci perviene nella storia per dare senso alla nostra vita. Escludo che vi siano nuove rivelazioni che possano soppiantare ciò che da millenni si pratica circa la dottrina di Cristo. Sta scritto che Dio parlò una volta e per sempre mediante il Figliolo (Lettera agli Ebrei 1:1-2), dunque il carattere definitivo della Parola fattasi carne nella persona storica di Gesù viene rimarcato dal fatto che la Chiesa trasmette il Vangelo con fedeltà. Tutto questo significa che secoli di teologia cristiana non sono venuti meno, poiché Gesù promise alla Chiesa di prevalere sempre sul nemico (Vangelo di Matteo 16:18). Tale affermazione è dovuta al fatto che considero la storia della Chiesa dalla prospettiva dell’Incarnazione, quell’Evento che conferisce senso e anche valore al nostro dirci cristiani “storicamente” oltre che “religiosamente”.

E qui non posso esimermi dal parlare di “tradizione”, parola che a molti risulta desueta e priva di valore ma che è invece fortemente attuale per il benessere delle anime. La trasmissione del Vangelo ha dato luogo alla tradizione, cioè la risposta della Chiesa alla fede. Non possiamo prescindere da questa risposta per vivere il Cristo come piace meglio a noi, quando l’invito del Nuovo Testamento è di conformarsi a Gesù.

Utilizzo anche il verbo “condividere” in quanto il messaggio di Gesù ci interpella e trasforma, mediante l’opera dello Spirito Santo: I cristiani sono dei missionari perché dimostrano concretamente di credere in Colui che è la Via, la Verità e la Vita (Vangelo di Giovanni 14:6).

Amando il Signore Gesù, sono felice di essere partecipe della missione della Chiesa, che è il Corpo di Lui (1^ Lettera ai Corinzi 12:27) e vado “oltre la religione”, perché vivo la relazione con Dio che è il frutto della rivelazione del Padre mediante Gesù Cristo (Vangelo di Giovanni 14:9). Ciò significa che per me l’Ortodossia è molto più d’una proposta religiosa. Si tratta della forma più antica del Cristianesimo, tanto che vi era -fino al 1054 anno dello scisma tra Oriente ed Occidente – un’unica Chiesa Cristiana.

Le vicissitudini storiche non ci impediscono di conoscere i tesori della spiritualità cristiana d’Oriente, che reputo siano d’arricchimento per tutti. Oso dirmi cristiano ed ortodosso perché i valori del Vangelo sono radicati nel mio cuore, sempre di più. Sono consapevole che “dirsi ortodossi” comporta ben più che professare dottrine diverse dal Cattolicesimo e dal Protestantesimo, perché è uno stile di vita improntato sulla persona di Gesù di Nazaret.

Invito tutti a scoprire l’Ortodossia, non perché reputo di primeggiare nel Cristianesimo ma perché ho l’occasione, essendo ortodosso, di praticare il Vangelo con gioia, solennità e sacralità.

Marco Soranno