Di LORENA FANTAUZZI

Suor Cristina “si è sposata”: svelato con chi. La data segreta che ha cambiato la vita della celebre vincitrice di “The Voice”

Tutti ricordano Suor Cristina Scuccia in virtù del suo percorso inconsueto ed indubbiamente degno di nota nel mondo della musica. La cantante, membro dell’ordine delle Suore Orsoline, si è distinta nel corso della sua esperienza a “The Voice” (2014), talent show canoro che riuscì a vincere grazie ai consigli del suo coach J-Ax.

Suor Cristina (Instagram)

Negli anni, Suor Cristina ha pubblicato due album che hanno riscosso un discreto successo di pubblico, sia in Italia che all’estero. Da qualche tempo, tuttavia, della Scuccia si sente parlare davvero raramente, e di certo non per i suoi meriti musicali. Come da lei stessa rivelato in una recente intervista, la suora si sarebbe “sposata” in gran segreto.

Suor Cristina “si è sposata”: ecco con chi. La data segreta che le ha cambiato la vita

Suor Cristina

Dopo essere andata incontro ad un successo mediatico senza precedenti – dovuto alla vittoria a “The Voice” -, Suor Cristina ha preso parte ad una serie di programmi televisivi. Nel 2019, spiazzando letteralmente il suo pubblico, la Scuccia è stata persino concorrente del celebre dancing talent “Ballando con le Stelle”. Ciò nonostante, negli ultimi tempi, nessuno ha più sentito parlare della suora più famosa della tv.

Dietro questo fatto, in realtà, ci sarebbe una spiegazione clamorosa, che l’ex vincitrice di “The Voice” ha deciso di svelare soltanto di recente. L’8 settembre 2019, Suor Cristina ha infatti scelto di prendere i voti perpetui, e di entrare così in maniera definitiva all’interno dell’ordine delle Orsoline.

Una decisione che la cantante, in cuor suo, covava già da moltissimo tempo, e che le ha permesso di sposare ufficialmente il suo unico vero amore: Gesù. Proprio per questo motivo, a partire da quella data che ha scandito il suo cammino religioso, la suora si è mostratasempre più raramente in tv.

La sua ultima apparizione, infatti, risale al 2020, in qualità di ospite nel programma di Enrico Papi “Guess My Age – Indovina l’età”. Ormai, nella vita di Suor Cristina, l’amore spirituale ha preso il posto di qualunque altra passione antecedente, compresa quella per la musica.