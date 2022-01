Rino Merola, il paroliere del cuore Arriva a quota 1 milione di visualizzazioni Facebook proprio il giorno del suo compleanno

Di LORENA FANTAUZZI

Oggi, 25 gennaio , Rhino Merola, compie 55 anni e raggiunge numeri da record, non solo nel campo artistico ma anche in chi lo ama e ascolta i testi delle sue canzoni che fanno sognare, che fanno amare ed è così che i follower di Internet di Facebook premiano lo Chansonnier partenopeo unendosi in un abbraccio corale e un augurio propiziatorio arrivando fino a 1 milione di persone. Tutto grazie al capolavoro “La perfezione” scritto sulla base musicale di “uccelli di Rovo” di Hanry Mancini. Ma preoccupiamoci di sapere chi è in realtà Rino Merola, un uomo dal cuore profondo, che veste in maniera vezzosa ed eclettica, storici i suoi cappelli colorati, accompagnati sempre con grande classe dalle sue cravatte di raso in tinta e il suo sorriso magico. Forse è proprio quel sorriso che ha permesso al nostro personaggio di avere molti estimatori e di ricevere numerosi consensi oltre ad annoverare premi in concorsi come diploma di merito “ artisti di Mogol”, semi finalista casa Sanremo e a più edizioni del “tour Music Fest- thE European Music contest”, e altre kermesse internazionali di poesia ed autore (parentesi cet, Aletti, Mogol ). Anche il mondo arabo ha manifestato un particolare interesse per questo artista sicuramente unico nel suo genere.

Rhino non ama essere intervistato..come lui stesso dice spesso “VOGLIO CHE SIANO I MIEI TESTI A PARLARE DI ME”.. ho grossi progetti e tanti sogni nel cassetto. Un cassetto che si è spalancato e che contiene come lui stesso dice tanti sogni, tanti progetti, ma soprattutto la voglia di vincere sulle difficoltà di oggi e rivalutare con la sua testimonianza il concetto che se Facebook e i media o cosiddetti social vengono usati ad hoc possono raggiungere il cuore e non essere deleteri per le persone, almeno in questo caso… Non ci resta altro che dire tanti auguri Rino da parte di noi e tutta la redazione.