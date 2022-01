David Sassoli, Assotutela: “Se ne va un uomo dalla grande umanità. Ci stringiamo alla famiglia”

“Voglio esprimere un pensiero di sentito cordoglio alla famiglia, agli amici, alle persone che hanno avuto come me, la fortuna di aver conosciuto David Sassoli, l’uomo che mi è stato accanto in un momento particolare della mia esistenza e che lascia un vuoto incolmabile”, dichiara il presidente di AssoTutela Michel Maritato. “David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, da me conosciuto in giovane età e in circostanze difficili è stato collega, maestro di giornalismo e di umanità. Un uomo politico di peso internazionale – aggiunge Maritato – convinto europeista e sostenitore dei diritti e della libertà, sopraffatto da qualcosa più grande di lui. Ha affrontato con coraggio una situazione difficile, ricoverato dal 26 dicembre all’ospedale di Aviano per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Già a settembre David fu ricoverato a Strasburgo per polmonite ma non ha mai smesso di essere presente e attivo per il bene di tutti gli europei. Una serie di vicissitudini che fiaccherebbero chiunque ma che fino all’ultimo non hanno eroso la forza d’animo del presidente, che fin da ragazzo si è sempre distinto per l’impegno civile, politico e professionale. A testimonianza dell’affetto da cui era circondato, sono tanti i messaggi di condoglianze e vicinanza arrivati in breve tempo e questo mio – chiosa Maritato – non è che l’ennesima prova che il nostro presidente rimarrà nel cuore di tutti, italiani ed europei”