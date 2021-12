A CELLINO SAN MARCO(BRINDISI) TRA LE CANTINE (E TUTTO IL RESTO) DELLE “TENUTE AL BANO CARRISI”

Da domenica 5 dicembre “L’Italia che mi piace…in viaggio con Raspelli” su Canale Italia, Sky 937 e Sky 861

di Lorena Fantauzzi

In tutto quattro ore la settimana con Canale Europa TV, SamsungTV, Amazon Fire, Roku, Telecity 7Gold-

Il patrocinio del Banco BPM- Boom di visualizzazioni

Da domenica 5 dicembre alle 13L’ITALIA CHE MI PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI dedica un’intera puntata di un’ora ( su Canale Italia, Sky 937 e Sky 861) alle Tenute di Al Bano Carrisi. 1.400 chilometri, dal Sempione a Cellino San Marco ,il viaggio del conduttore per raggiungere il regno creato dal nulla dal più grande cantante italiano. Nato il 20 maggio 1943, mentre il papà Carmelo era prigioniero in Albania, il cantante italiano più famoso nel mondo racconta ad Edoardo Raspelli (ed agli spettatori) la sua giovinezza di duro lavoro e sacrificio: prima operaio in vigna poi camerieretto a Milano (anche al Dollaro dove avrebbe incontrato, anche lui giovanissimo, Carlo Lemmetti, che sarebbe poi diventato il patron del celebre Squalo Charlie di Viareggio) e poi cantante in erba( nella sala musicale sopra un altro ristorante dove lavorava, il celebre Carminati, in piazza Duomo).Edoardo Raspelli ha girato questo angolo di paradiso(dove Al Bano, 300 serate l’anno in giro per il mondo)torna sempre: il grande parco di querce secolari(60 ettari dove corrono cavalli arabi allo stato brado),il centro benessere con una piscina scoperta grande come San Siro, le due dozzine di accoglienti miniappartamenti, la buona cucina tradizionale al suo ristorante Don Camillo con i piatti di Anna Maria Verri, le cantine: sta arrivando la terza che porterà a 5 milioni le bottiglie con cui Al Bano contribuisce a far conoscere l’Italia della gola. Per arrivare a Cellino San Marco, “terra tra i due mari”, a metà strada tra Brindisi e Lecce, dal centro di Mesagne sono 15 chilometri di soli viti ed olivi. In questo angolo di fiaba, in cui si rifugia nel ricordo della sua giovinezza contadina, Al Bano da qui prepara anche un grande olio extra vergine di oliva e una ottima grappa.

In giro per l’Italia va l’agile squadra del programma( Edoardo Raspelli, il regista Carlo Tagliaferri con il suo aiutante, il produttore ed autore Fabrizio Berlincioni ed il suo socio Stefano Costa, Nastassia Berlincioni) . Il tutto con il patrocinio di una grande banca nazionale, il Banco BPM.

BOOM DI VISUALIZZAZIONI: CIFRE E CONFRONTI

I risultati delle prime puntate sono stati più che ottimi: oltre alle 350.000 visualizzazioni del promo di Raspelli, sempre sul solo Canale Europa (di Roberto Salvini) ecco le visualizzazioni aggiornate alla sera di lunedì 29 novembre:

L’ITALIA CHE MI PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI -Le visualizzazioni del solo__CANALE EUROPA on demand !

1-Agrimontana/Inalpi dal 12-10-2021: 150.484

2- Grappa del Trentino dal 19-10-2021: 182.110

3-Scottina(Cadeo, PC):dal 26-10-2021: 74.341

4-Varvello-Calvisius-dal 2-11-2021: 76.800

5-Colline degli Alfieri-dal 9-11-2021. 64.972

6-AgriPiacenzaLatte-dal 16-11-2021 24.386

7-Oltrepo’Pavese I Vini-dal 30-11-2021

QUALCHE CONFRONTO:

TV8 CUCINE DA INCUBO ( con Antonino Cannavacciuolo)

220.000 spettatori; share 1,2%.

TV8- MAITRE CHOCOLATIER- TALENTI IN SFIDA (Conduce Giorgio Locatelli affiancato da Nico Tomaselli e Melissa Forti).

209.000 spettatori; share 1,1%

ITALIA 1 -COTTO E MANGIATO MENU ( con Tessa Gelisio)

195.000 spettatori; share 2,3%

RETE 4- SLOW TOUR PADANO ( seconda serata,conduce Patrizio Roversi)coproduzione Consorzio Grana Padano

151.000 spettatori ; share 3,9%

TV8-QUATTRO HÔTEL condotto da Bruno Barbieri

124.000 spettatori; share 0,9%.

LA7- L’INGREDIENTE PERFETTO ( condotto da Maria Grazia Cucinotta e Gianluca Mech)

109.000 spettatori; share 1,28

LA7- MICA PIZZA E FICHI ( condotto da Tinto)

85.000 spettatori; share 0,85%

TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da Alessandro Borghese

81.000 spettatori; share 1,1%.

SKY UNO-ANTONINO CHEF ACADEMY ( con Antonino Cannavacciuolo ) prima serata

80.000 spettatori ; share 0,36%

SKY UNO -QUATTRO MATRIMONI

44.000 spettatori; share 0,18%.

TUTTI GLI ORARI DE “L’ITALIA CHE MI PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI”:

–Domenica dalle 13 alle 14, su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

–Martedì dalle 21 alle 22 su Canale Europa TV,SamsungTV, Amazon Fire, Roku.

–Mercoledì dalle 19 alle 20 su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

–Sabato dalle 12 alle 13 su Telecity 7Gold.

Le puntate vengono anche trasmesse sul satellite libero alla frequenza 11.179 Mhz, con polarizzazione H (Orizzontale).

SYMBOL RATE: 27500 M S

FEC 3/4

Le puntate possono anche essere viste attraverso Internet, in streaming e” on demand” sia su CANALE EUROPA TV sia su SAMSUNG TV PLUS e su tutti gli smartphone e tv smart di SAMSUNG.

