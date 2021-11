SALUTE. ROMA, A SAN GALLICANO SETTIMANA ESAMI CON TEST RAPIDI HIV

– Dal 29 novembre al 3 dicembre il Centro Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST), Tropicali e delle Migrazioni dell`IRCCS Istituto San Gallicano di Roma (ISG) eseguirà gratuitamente esami per le principali MST basate su test a lettura rapida. L`iniziativa viene svolta in occasione del 1 dicembre, Giornata Mondiale dell`AIDS e si inserisce tra le attività promosse per la Settimana Europea del Test HIV sostenuta dall`European Centre for Disease Control (ECDC).



“L`Istituto San Gallicano svolge un ruolo importante nella Regione Lazio per la prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni sessualmente trasmissibili e dell`infezione da HIV- dichiara Alessandra Latini, responsabile dell`Unità Operativa MST e Medicina Tropicale- È in prima linea anche nella Giornata Mondiale contro l`AIDS per ribadire il ruolo decisivo che oggi hanno gli screening nella prevenzione di queste infezioni per un accesso più rapido alla diagnosi e alle terapie disponibili”. “Soprattutto oggi- ribadisce Massimo Giuliani, psicologo del team- in questo momento di grave disorientamento dovuto alla pandemia di Covid-19 è necessario facilitare l`accesso ai controlli per la prevenzione negli ospedali, sfruttando le opportunità date dai test rapidi per le principali MST”. Da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre dalle 9 alle 12, senza prenotazione e accedendo preferibilmente dall`ingresso di Via Fermo Ognibene 23 a Mostacciano-Eur, si effettueranno analisi da una semplice goccia di sangue per HIV, sifilide ed epatite di tipo C. Dopo mezz`ora si avranno i risultati. Nell`attesa sarà possibile inoltre visionare video informativi, reperire informazioni specialistiche e materiale divulgativo dedicati alla salute sessuale.

Ivan Santoro