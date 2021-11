Covid oggi Italia, contagi su: rischio Natale in zona gialla

Di Lorena Fantauzzi

I contagi covid aumentano in Italia, e ospedali al collasso . Stando a fonti attendibili Al

S.Giovanni di Roma la situazione nelle

terapie intensive non versa in buone condizioni, tutt’altro. Per lo più allo

stremo, reparti colmi di

gente vaccinata con doppia

dose, personale sanitario,

costretti a

tamponi giornalieri (no

ogni 48h) per il dilagarsi

di positività tra personale

sanitario nonostante

tutti vaccinati…cosi aumentano

vertiginosamente le

encefalite dovute ai continui

tamponi nasali…..questa

èla vera situazione negli

ospedali….l’indice Rt sale come l’incidenza. Crescono i numeri dei ricoveri, ma tutto il paese rimane zona bianca: nessuna regione oggi si sposta in zona gialla ma lo scenario può cambiare nelle settimane che portano a Natale. Il bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute certifica altri 8.516 contagi e 68 morti.

BOLLETTINO, RT E INCIDENZA

Lombardia, Lazio e Veneto archiviano una giornata con oltre 1.000 casi a testa. Il quadro nazionale è completato dai dai del monitoraggio dell’Iss: l’indice Rt sale fino a 1,21, l’incidenza raggiunge 78 casi di coronavirus su 100mila abitanti. Il tasso di occupazione da parte di pazienti covid in terapia intensiva è al 4,4%, in salita rispetto al 4,0% rilevato una settimana prima, il 4 novembre. In salita anche l’occupazione dei reparti di area medica che si attesta al 6,1% rispetto al 5,3% del 28 ottobre. I dati dell’ultimo monitoraggio danno il Friuli Venezia Giulia ad alta probabilità di progressione verso un rischio alto, la Calabria unica regione a rischio basso e tutte le altre regioni e province autonome sono classificate a rischio moderato.

CONTAGI IN AUMENTO

“In tutte le Regioni c’è un aumento della circolazione del virus e questo si traduce in un aumento dei casi”, dice presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro. “La mappa europea, anche questa settimana, mostra un’Europa divisa in due e le parti confinanti con la zona orientale sono maggiormente in rosso -aggiunge – La circolazione del virus sta aumentando. Le curve ci mostrano come anche nel nostro Paese i casi sono in crescita, ma più contenuta rispetto ad altri Paesi. In Europa la circolazione è in netto aumento”.

CASI IN CRESCITA TRA I BAMBINI

L’analisi del contagio evidenzia che negli ultimi 7 giorni si concentra una crescita dei casi nelle fasce d’età intermedie, 30-39 anni e 40-49 anni, che poi hanno la quota di popolazione non vaccinata più significativa, e tra i giovani dove ancora non è raccomandata la vaccinazione”. Riflettori puntati sulla ‘classe’ 5-11 anni, in sostanza: “L’analisi dei casi pediatrici di infezione da Sars-CoV-2 ci mostra come, sostanzialmente, anche in questa fascia di età ci sia una circolazione aumentata del virus, in particolare nella popolazione sotto i 12 anni”.

NATALE, RISCHIO ZONA GIALLA

Manca poco più di un mese a Natale. “In questo momento è difficile fare previsioni, a meno che non si abbia la palla di vetro”. Non possiamo “sapere quale sarà l’andamento nelle prossime settimane, perché potrebbero cambiare i comportamenti. Potrebbe esserci, per esempio, una corsa a vaccinarsi, mentre ora c’è un po’ di stasi. E quindi è difficile fare queste previsioni”, dice il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.

“Non possiamo escludere un ulteriore aumento dei casi nelle prossime settimane, ma questo potrebbe non essere accompagnato da una crescita dei casi in terapia intensiva, grazie all’effetto dei vaccini e le misure prese. Ma se dovesse salire l’incidenza, alcune regioni bianche potrebbero diventare gialle: è impossibile adesso dire quando ci sarà il picco dei casi”, aggiunge.