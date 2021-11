Rugby: a Roma arrivano gli All Blacks!

Si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma il 6 Novembre, quando alle ore 14 i nostri azzurri scenderanno in campo contro i leggendari All Blacks.

Sarà un evento unico ed imperdibile, per la quarta volta la Nuova Zelanda giocherà a Roma (2012,2016,2018 le precedenti) e sulla panchina azzurra debutterà il neo tecnico (neozelandese tra l’altro) Kieran Crowley.

Sarà una partita speciale per Carlo Canna, a disposizione e pronto per dare il suo contributo nella partita contro gli All Blacks, mentre Nocera,Fusco e Licata,tutti rappresentanti delle Fiamme Oro rugby divisione sportiva della Polizia di Stato, sono stati convocati e saranno a disposizione per le gare successive.

Le Fiamme Oro stanno disputando il massimo campionato nazionale di Rugby Peroni Top10 ma il loro obiettivo è duplice: avvicinare i ragazzi sia allo sport che alle istituzioni, come confermato dalle parole del direttore sportivo Claudio Gaudiello.

“Le Fiamme Oro sono Rugby ma non solo. Rappresentiamo tutte quelle discipline che ci hanno portato ventuno medaglie olimpiche.

Crediamo molto nei giovani ed il nostro obiettivo è quello di avvicinare i ragazzini allo sport e alla Polizia di Stato.

Al nostro interno abbiamo un centro sportivo organizzata e moderno che permette di coltivare la passione per lo sport e avvicinari i giovani alle istituzioni.” Abbiano più di 300 ragazzi con i settori giovanili dalla under 5 alla under 19.

Ex giocatore del Rugby Sannio , della Rugby Roma Olimpic e infine delle Fiamme Oro , ha fatto parte di tutte le nazionali juniores dalla under 15 sino alla U.21 dove ha disputato due six nation , collezionato anche una partita con la nazionale A, da sempre nel mondo del Rugby, Claudio Gaudiello ha ricoperto per sei anni il ruolo di Team Manager dell’Italia, curando le categorie Under 17 ed Under 18 .

Attualmente ricopre la carica di membro della commissione per il progetto di rilancio del rugby al sud Italia per la federazione italiana rugby in concomitanza al ruolo di direttore sportivo delle Fiamme Oro.

“Domenica sarà una festa per tutti, ospitiamo gli All Blacks e sarà un’emozione per tutti. La squadra più titolata al mondo sarà di scena contro gli azzurri allo stadio olimpico alle ore 14. Novembre sarà un mese intenso e ricco di impegni, gli azzurri saranno pronti.”

Ha concluso il direttore Claudio Gaudiello, soffermandosi anche sui prossimi impegni della nazionale che dopo gli All Blacks sfiderà l’Argentina a Treviso e l’Uruguay a Parma.

Dario De Fenu