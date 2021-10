L’eccellenza in estetica arriva a Siena!

Cloe rappresenta una nuova generazione di microneedling: un trattamento di ringiovanimento facciale eseguito con un device di origine israeliana, che consiste in una terapia di induzione collagenica percutanea, ossia sintesi di collagene autologo con azione dermica ridensificante.

Cloe è la combinazione rivoluzionaria di quattro tecnologie che lavorano simultaneamente: nanoneedling con cristallite, mesoterapia estetica regolabile, RF dual core focalizzata multi-point ed elettrostimolazione muscolare con cui viene sollecitato il muscolo in una sorta di ginnastica passiva, compiendo un’intensa azione di rafforzamento e tonificazione.

La tecnica prevede passaggi multipli eseguiti con microconi in cristallite della profondità di 0,1mm che creano immediatamente delle microfissurazioni per la veicolazione delle sostanze attive. Da ciò, la pelle risponde attivando un meccanismo di autoriparazione che consiste nella stimolazione dei fattori di crescita cutanei o EGF (Epidermal Growth Factor), messaggeri cellulari che a loro volta interagiscono con il fibroblasto stimolando la produzione delle proteine strutturali dermiche.

Il trattamento è consigliato per la definizione degli zigomi e dei contorni del viso, per la riduzione delle rughe profonde e delle linee d’espressione, per illuminare la pelle spenta ed opaca, per il lifting della palpebra, per le discromie cutanee e per la riduzione di borse ed occhiaie.



In prima linea per la ricerca delle nuove tecnologie e di tutta la sessione cosmetica la Dott.ssa Dora Votino titolare dell’azienda, Tiziana Bacchi specializzata in diagnosi e presentazione nuove tecnologie e Ilaria Chironi, specializzata nella diagnosi e trattamenti viso.

Nelle giornate del 27/28 ottobre nei centri accoglieranno tutte le clienti per una dimostrazione special guest delle giornate Angelo Sanzio.

