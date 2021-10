SALUTE. `WOMEN HEALTH TRUCK`, PARTE TOUR DIAGNOSTICO TRE TAPPE ITALIANE INCONTRI CON OPERATORI SANITARI PER SCOPRIRE TECNOLOGIE PER IMMAGINE EVOLUTE

“Con il `Women Health Truck`, un innovativo sistema mobile equipaggiato con la più recente tecnologia di imaging medicale, GE Healthcare, divisione medicale di General Electric, sta per iniziare un tour per l`Italia per presentare agli operatori sanitari le più recenti innovazioni in campo diagnostico per la salute della donna, la salute metabolica e delle ossa, l`ecografia e la radiologia.

Il tour, in tre tappe, partirà il 20 e 21 ottobre da Milano presso il Policlinico San Donato, per arrivare a Roma il 25 e 26 ottobre presso il Policlinico Gemelli e concludersi a Rimini il 28 e il 29 ottobre in occasione del congresso `Il medico radiologo: tra clinica e tecnologia`, organizzato dalle sezioni di studio Sirm, la Società italiana di radiologia medica e interventistica. È quanto si legge nella nota diffusa dall`organizzazione `Women`s Health & X-Ray per l`Europa`. “Con il motto `Ogni immagine racconta una storia`, il progetto- si legge ancora- mira a sottolineare l`importanza della diagnostica per immagini e dell`intelligenza artificiale nella diagnosi delle malattie, in particolare di quelle legate alla salute femminile, e per migliorare l`efficienza del flusso di lavoro di specialisti e tecnici. Durante gli incontri gli operatori sanitari avranno la possibilità di scoprire in anteprima tecnologie (sistemi per mammografie, ecografie senologiche, biopsie) pensate per una sanità più accessibile e di qualità, che ponga al centro la salute ma anche l`esperienza della paziente”. Con questa iniziativa “vogliamo ribadire il nostro impegno per il progresso in campo sanitario, perché il futuro della medicina risiede in una sempre maggiore precisione e personalizzazione delle cure- commenta Laura Hernandez, General Manager di Women`s Health & X-Ray per l`Europa- abbiamo voluto portare la tecnologia più vicino al personale clinico, che spesso trova difficile conciliare il lavoro con l`aggiornamento e offrire loro la possibilità di conoscere l`utilizzo e i vantaggi di queste attrezzature all`avanguardia che stanno rivoluzionando profondamente gli scenari futuri in tema di diagnosi, prognosi e trattamento delle patologie”.

