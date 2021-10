Top Secret: investigazioni e Security all’avanguardia

Di Lorena Fantauzzi

Top Secret Investigazioni e Sicurezza ha appena festeggiato i trent’anni di attività. Un’azienda in continuo sviluppo ed espansione, che ha sempre fatto della formazione e della professionalità il proprio marchio di fabbrica.

Tutto iniziò nel 1991, quando il Presidente Matteo Mazzoni fondò l’azienda, con l’obiettivo di creare un’organizzazione in grado di formare e coordinare investigatori professionisti e addetti ai servizi di controllo sull’intero territorio italiano. In pochi anni, con intuizioni imprenditoriali e molto lavoro, Top Secret è diventata una delle più qualificate realtà in Italia nel settore investigativo, sviluppando da diversi anni anche il nuovo settore della security.



Matteo Mazzoni, Presidente di Top Secret

Il 1996 segna una svolta nella storia imprenditoriale della re-altà ferrarese: Top Secret entra nel panorama nazionale diven-tando fornitore ufficiale del Festival di Sanremo.

Nel 1997 invece, diventa l’agenzia di riferimento del concorso nazionale di Miss Italia, di quello internazionale di Miss Italia nel Mondo e delle fiere di moda di Pitti Immagine a Firenze, acquisendo un’esperienza inestimabile nella security di grandi eventi televisivi e di spettacolo.

Oggi l’azienda è leader del settore in Italia, vantando corrispondenti e filiali in tutto il territorio e in particolare a Ferrara, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Firenze e Roma.

-Top Secret ha lavorato tantissimo al servizio della comunità, durante le emergenze COVID. Com’è andata?

Nell’epoca del Coronavirus, è stato ampiamente constatato quanto sia importante la sicurezza e la gestione dei flussi. Aziende, attività e negozi hanno dovuto attrezzarsi per garantire la tutela del personale e dei clienti all’interno dei loro ambienti.

Ora, con l’augurio che riprendano al più presto e a pieno ritmo gli eventi e le fiere che rendono celebre il nostro Paese nel mondo, abbiamo dovuto fronteggiare una nuova necessità: è quella della presenza di operatori specializzati nella sicurezza, che garantiscano il rispetto dei protocolli di distanziamento fisico.

È in questo contesto che entra in campo Top Secret, che dal 1991 svolge servizi specifici nell’ambito dell’investigazione e della security di altissimo livello, prestati anche in manifestazioni di portata nazionale e internazionale.

In questo momento storico particolarmente delicato, l’azien-da ha messo a disposizione il proprio know how, maturato in trent’anni di esperienza, diversificando la propria attività.

-Qual’è il segreto per fornire un servizio di qualità eccellente ed avere una squadra di professionisti ben addestrati e organizzati?

Partendo proprio da questo presupposto Top Secret ha creato nel 1996 la Top Secret Academy, la scuola di formazione professionale per la selezione e l’istruzione del proprio personale.

Nel corso degli anni, di pari passo all’espansione aziendale, le richieste di persone esterne che volevano frequentare i corsi di addestramento dell’accademia formazione professionale, per poter acquisire gli standard professionali degli operatori della Top Secret, sono esponenzialmente aumentate.

Top Secret, da sempre molto attenta all’evoluzione delle normative in ambito di Vigilanza e Sicurezza, aggiorna costantemente i propri corsi di formazione, proprio per dare agli allievi la migliore preparazione possibile e renderli dei veri professionisti.

Oggi l’accademia fornisce una gamma completa di corsi di formazione per preparare al meglio tutte le figure professionali necessarie nei vari settori della Vigilanza, della Security per Eventi e Locali e delle Investigazioni.

Per ciascun corso viene rilasciato un certificato. La formazione e l’addestramento avvengono secondo i protocolli e l’esperienza del più importante istituto europeo, la britannica IBA (International Bodyguard Association). L’accademia è accreditata dalla Regione Emilia Romagna per la formazione degli addetti al controllo, ai sensi del D.M. 06/10/2009.

Inoltre, l’azienda è certificata anche dall’Osservatorio Na-zionale Manifestazioni Sportive (O.N.M.S.).

-Quali sono le figure professionali che Top Secret forma e crea?

Le figure professionali che principalmente si delineano sono l’Addetto ai Servizi di Controllo nel settore del pubblico intrattenimento, che operano principalmente nell’ambito di eventi locali, Nazionali e Internazionali, gestendo in autono-mia la sicurezza e la tranquillità di ospiti, clienti, giornalisti e personalità, tutelandoli da disturbi non graditi. Poi c’è la figura dello steward, specializzato nell’ambito delle manifestazioni sportive. Il core business si concentra anche nei servizi di investigazione privata e aziendale, esercitando in particolare nell’ambito del diritto di famiglia, e aziendale per la tutela del patrimonio. Queste ultime possono essere richieste dal titolare d’azienda, dal legale rappresentante, da procuratori speciali a ciò delegati oppure da enti pubblici e privati, e sono volte a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, oltreché per la tutela di un diritto in sede giudiziaria.

Il tutto viene eseguito nel rispetto della privacy e della normativa processuale.

-Quali sono i progetti futuri di Top Secret?

Oltre a consolidare tutti i nostri servizi per i grandi eventi, il nostro futuro è la Urban Security, con la formazione di Street Tutor, figure professionali in espansione impiegate in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti, soprattutto in zone di città molto frequentate. Un altro progetto che stiamo sviluppando con i nostri dipartimenti è la Cyber Security, una stimolante sfida legata alla sicurezza nell’era digitale, ovvero analisi e individuazione delle minacce alla continuità operativa e ai protocolli aziendali.