FC ALTOMILANESE PARTECIPA ALLA CORDATA DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO FFC#10/2021 DELLA FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA FINALIZZATA A TROVARE UNA CURA PER CHI È ANCORA ORFANO DI TERAPIA ATTRAVERSO IL THERATYPING, LA MEDICINA PERSONALIZZATA, TRA LE NUOVE SCOMMESSE DELLA RICERCA.

“Siamo felici e orgogliosi di annunciare a tutte le persone che seguono la nostra mission di aver aderito con un primo contributo al progetto di ricerca proposto dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica dal titolo “Mutazioni orfane presenti nei pazienti italiani: caratterizzazione della risposta ai modulatori di CFTR”, presentato lo scorso 8 settembre in occasione della giornata mondiale dedicata alla fibrosi cistica –

dichiara Roberto Bombassei, artista, scrittore e presidente del Gruppo FC Altomilanese. – Si tratta di un progetto innovativo, guidato dalla dottoressa Nicoletta Pedemonte dell’Istituto Gaslini di Genova, il cui obiettivo principale è determinare la risposta a diversi modulatori da parte di persone con fibrosi cistica di vari centri FC. Attraverso il theratyping, cioè un approccio di medicina personalizzata, i ricercatori valuteranno l’effetto dei farmaci modulatori sulle cellule nasali prelevate direttamente dalle persone con FC. Questa strategia rappresenta una delle nuove frontiere della ricerca in tale ambito, perché consente di ottenere informazioni rapide e poco costose sulla risposta delle cellule con mutazioni di CFTR rare e/o non ancora caratterizzate ai farmaci modulatori già in commercio. Grazie a queste informazioni, il progetto può contribuire alla selezione di farmaci più efficaci e alla definizione di trattamenti personalizzati per ogni persona con fibrosi cistica.”

“Ora abbiamo bisogno del vostro sostegno per riuscire a finanziare il tutto entro due anni. Come? Sostenendo la nostra mission. – Continua Roberto Bombassei – Tra qualche settimana, precisamente dal primo ottobre, mese dedicato alla ricerca sulla fibrosi cistica, saremo impegnati nella Campagna Nazionale “Un Ciclamino per la ricerca”. Stiamo organizzando diversi banchetti nelle piazze e nei negozi del territorio Alto Milanese, dove potrete chiedere informazioni sul progetto, sulla malattia e trovare il Ciclamino FFC Ricerca per contribuire di persona all’adozione del progetto. A breve, la mappa dei punti dove trovarci.”

“Ma il nostro sogno è che amici, aziende e il territorio, possano essere parte della nostra mission, donando, con la causale PROGETTO FC ALTOMILANESE, ai seguenti IBAN bancari: UNICREDIT BANCA: IT 47 A 02008 11718 000102065518; BANCO BPM: IT 92 H 05034 11708 000000048829“ – conclude Roberto Bombassei – La pandemia ha evidenziato che la ricerca è, e deve continuare a essere, parte integrante della nostra vita. La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa nel nostro Paese e a tutt’oggi è ancora senza una cura risolutiva. Donare per la ricerca sulla fibrosi cistica è il gesto più utile e concreto che si possa fare per sconfiggere la malattia, per trovare “UNA CURA PER TUTTI”, anche per chi ancora non ce l’ha. Noi vi aspettiamo”.