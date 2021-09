Padre Pio, al via le iniziative per il ventennale della canonizzazione

di Brunetto Fantauzzi

Piazza San Pietro, via della Conciliazione e gli spazi antistanti Castel sant’Angelo, gremiti da oltre 300mila fedeli provenienti da tutto il mondo si trasformarono in pochi minuti in una cattedrale a cielo aperto, per la canonizzazione dell’umile frate di Pietrelcina.

Immagini impresse nella memoria di chi 19 anni fa, il 16 giugno del 2002, seguì la Messa per la canonizzazione di Padre Pio, presieduta da Giovanni Paolo II, che tre anni prima lo aveva beatificato.

Canonizzazione di Padre Pio

Da San Giovani Rotondo, San Pio divenne famoso in tutto il mondo, anche dopo la morte, conquistando non solo cattolici e cristiani di diverse confessioni ma anche non credenti. Con uno stile di vita centrato sulla preghiera, la penitenza, l’Eucaristia e la carità, si spese nel confessionale, definendosi “un povero frate che prega”.

L’inizio della commemorazione

In occasione dell’inizio del ventennale di commemorazione, che si concluderà il 16 giugno del 2022, il cardinale Marcello Semeraro presiede nel pomeriggio una Celebrazione Eucaristica nel santuario di Santa Maria delle Grazie, a San Giovanni Rotondo.

Prima vi saranno i saluti di padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, presidente di “Casa Sollievo della Sofferenza” e direttore generale dei “Gruppi di Preghiera di Padre Pio”, e di Fra Maurizio Placentino, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio.

Preghiera e carità

Nel ripercorrere la figura del frate di Pietrelcina, nell’omelia nella Messa per la canonizzazione, San Giovanni Paolo II mise in rilievo come la vita e la missione di Padre Pio testimonino che “difficoltà e dolori, se accettati per amore, si trasformano in un cammino privilegiato di santità, che apre verso prospettive di un bene più grande, noto soltanto al Signore”. “Preghiera e carità”, i due capisaldi dell’insegnamento del frate cappuccino che, come ricordò, si espressero da una parte nei “Gruppi di Preghiera” da lui fondati, e dall’altra nell’intensa attività caritativa di cui è espressione la “Casa Sollievo della Sofferenza”.c.

In tale occasione è prevista una diffusione straordinaria del libro di Brunetto Fantauzzi, edito dalla Titani Editori, Padre Pio: il Santo Perseguitato