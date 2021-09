Intervista a Giancarlo CARLONE, detto FRONTINO, della Lista Nerone

Alla prossima consultazione per il Comune di Roma, parteciperà anche la Lista Nerone – Movimento Storico Romano a sostegno di Sergio Iacomoni Sindaco. Tra le sue fila troviamo tanti membri del Gruppo Storico Romano di cui proprio Iacomoni è il Presidente. Il Gruppo Storico Romano, nato nel 1994, non solo organizza manifestazioni, eventi, riproposizioni e parate in costumi d’epoca, ma ha anche allestito il Museo Storico-Didattico del Legionario.

Abbiamo incontrato il Vicepresidente del Gruppo, Giancarlo Carlone, detto Frontino (il Console che impersonifica durante gli eventi in costume), e gli abbiamo posto delle domande per capire come nasce la Lista Nerone e quali sono i loro progetti per Roma.

Innanzitutto, la Lista Nerone, dove si colloca nel panorama della politica di oggi?

“Siamo un movimento nato spontaneamente per un sentimento di amore per Roma con il desiderio di contribuire alla sua rinascita. I problemi di Roma non hanno una collocazione politica, ma sono frutto di una mala politica, incapace di visioni e litigiosa gli uni contro gli altri. Talmente presi nelle loro lotte che hanno dimenticato di risolvere i problemi di Roma. Le amministrazioni postfasciste, postcomuniste e qualunquiste degli ultimi sindaci di Roma hanno bruciato i sogni e le speranze del popolo romano. Vogliamo amministrare Roma, non combattere contro qualcuno ma lavorare per Roma. Vogliamo unire e non dividere la politica”.

Qual è il principale obiettivo che si prefigge la Lista Nerone?

“Ridare ai Romani il sorriso. Un obiettivo ambizioso in cui crediamo perché fortemente motivati dall’amore per questa città”.

Questa città, Roma, di cosa ha bisogno? Qual è la prima necessità cui bisogna fare fronte?

“Roma ha bisogno di un governo all’altezza. A Roma è mancata la politica, una visione della città sono mancate le, idee, progetti su come si intende risollevare le sorti della città. Questa lacuna è stata finora riempita con una deriva carismatica, oramai considerata come ovvia normalità un po’ da tutti. Le conseguenze sono la prevalenza del candidato sulle idee e dell’io sul noi, e la riproposizione della litania del fare e del basta chiacchiere. Ad essa però non segue mai la proclamazione di argomenti che non siano di stretta derivazione imprenditoriale perfino nel linguaggio”.

E qual è il punto forte, l’argomento principe del vostro programma?

“Un piano industriale sui rifiuti. Quello dei rifiuti è un problema che non può essere rinviato o risolto con soluzioni tampone. Il problema dei rifiuti crea problemi anche in altri settori: turistico e sanitario. Tutti vogliono incrementare il flusso turistico a Roma, ma i turisti non vengono perché trovano Roma sporca con una mobilità insostenibile. Evitare l’adozione della delibera 363/2021 con cui l’Ama applicherà nuove tariffe per la Tari ottemperando le richieste della comunità” europea in merito all’economia circolare. Roma si deve dotare di impianti di trattamento con processi che portano al recupero dei materiali dal rifiuto indifferenziato. Occorre dotare Roma di un’economia circolare per il recupero o lo smaltimento in impianti adeguati. Vogliamo fermare anni di mancata programmazione, litigi politici che hanno nascosto le incapacità di risolvere i problemi. Negli ultimi 5 anni si potevano avviare numerose attività in partnership con un parziale ma significativo risultato visibile già nel 2021. Fa rabbia vedere che altre città d’Italia arrivino quasi all’80% di raccolta differenziata mentre la nostra capitale viene additata dai giornali stranieri come una delle città più sporche del mondo”.

Qual è il tuo giudizio sull’operato dell’Amministrazione uscente?

“Fallimentare. In virtù delle aspettative che ha creato, non ha raggiunto molti degli obiettivi annunciati. I grandi dossier restano irrisolti in una città a cui, prima di una visione per il futuro, è mancata l’ordinaria amministrazione”.

In particolare, l’Amministrazione uscente su cosa ha sbagliato?

“Così l’emergenza rifiuti è diventata permanente, i trasporti funzionano a singhiozzo, gli spazi verdi sono in preda all’incuria mentre sull’asfalto si aprono voragini e i campi rom restano ghetti degradati senza regole. La Capitale continua a essere percepita come il simbolo dell’inefficienza. Una cartolina sbiadita per i turisti, un biglietto da visita respingente per gli investitori. La beffa è che la Capitale ha il costo di servizio dell’igiene urbana più alto tra le grandi città in Italia. Sporchi, cornuti e mazziati. Se non bastasse, l’assenteismo della municipalizzata che si occupa dei rifiuti è il doppio della media nazionale delle aziende del settore: il 15% contro il 7,3%. Ho difficoltà a trovare una cosa fatta bene, anche se la Raggi mi è anche simpatica. Purtroppo la carenza di una squadra dirigenziale a suo supporto si è fatta sentire. Il non avere avuto la capacità di creare un rapporto con l’attuale dirigenza è stato un altro problema.”

Torniamo alla questione “turismo”, sappiamo come la vostra associazione, il Gruppo Storico Romano, promuova quello inerente al Parco degli Acquedotti, sull’Appia Antica…

“Roma è una città iconica la cui offerta turistica si declina nei termini di ricchezza storica, artistica e culturale unica al mondo. Malgrado una crescita di presenze intorno al 3,5% annuo e l’enorme potenziale della città, nel mondo siamo al 16 posto per arrivi stranieri, in Europa al 5°posto dopo Londra, Parigi, Istanbul e Antayla dove la crescita si attesta all’8%”. A Roma ci sono meno turisti rispetto a Parigi, ma lì si vedono di meno; hanno un impatto meno rovinoso e più proficuo sulla città, perché si muovono all’interno di sistemi”.

“La ripresa sarà lenta. Nonostante la comprovata capacità di resilienza del settore in risposta alle crisi precedenti, l’ampiezza dell’impatto del Covid-19 metterà a dura prova il settore e renderà difficile una ripresa rapida. Ma non per questo dobbiamo lavorare sulla qualità del turismo. Siamo al settimo posto per redditività: vuol dire che il turismo che arriva è allineato verso il basso. Sempre più il turista va alla ricerca del fattore esperienziale, c’è quindi un bisogno di cambiare la nostra cultura turistica mediante:

l’implementazione di soluzioni innovative, intelligenti ed inclusive in ambito turistico;

l’utilizzazione del proprio capitale territoriale, sociale e umano per la crescita del settore turistico, per la prosperità della città e per una migliore qualità di vita dei propri abitanti;

l’offrire un’esperienza turistica ricca e personalizzata attraverso la valorizzazione dei beni locali, nel rispetto e con il coinvolgimento delle comunità locali;

il facilitare l’accesso ai servizi e ai prodotti turistici grazie alle nuove tecnologie, all’interconnessione e all’interoperabilità dei servizi.

Come pensate di tradurre in azione queste vostre idee?

In sostanza vogliamo cambiare il turismo a Roma partendo sulla promozione della sua nuova immagine, lanciando campagne finalizzate ad attirare flussi di visitatori sia dall’Italia che dall’Estero, e attivando un “Piano Strategico” impostato su alcune direttrici: la pulizia delle strade e della città con un piano dei rifiuti a medio e lungo termine (vedi piano rifiuti del MSR); la mobilità turistica con aree di parcheggio dei pullman in prossimità di stazioni metro e ferroviarie, presso l’area della fiera di Roma; connessione strategiche con il potenziamento di connessioni strategiche per la mobilità, come l’asse tra l’alta velocità e l’aeroporto di Fiumicino; ridurre l’impatto dell’overturismo offrendo nuove aree territoriali tematiche storiche e itinerari turistici come, ad esempio, il Parco degli Acquedotti (La Roma delle Acque), l’Appia Antica Appia e Villa dei Gordiani (di epoca tardo impero); biglietto di ingresso unico per tutte le aree dei fori con ingressi collegati; recuperare i siti di periferia chiusi; compenso ai Municipi con la redistribuzione delle risorse (tasse di soggiorno) facendo in modo che esse arrivino anche a chi essendo tagliato fuori geograficamente o economicamente dai benefici del turismo , non può usufruire di quella che è una risorsa collettiva e “naturale” di Roma; valorizzare musei periferici (villa di Massenzio, Tombe Latine, Museo delle Mura, Sepolcro degli Scipioni) con la rievocazione storica; valorizzazione del brand Roma, lavorando insieme sulla progettazione della promozione turistica nazionale e internazionale in maniera più integrata tra Comune di Roma e Regione Lazio; creare una leadership operativa in grado di coinvolgere tutti gli attori in modo coordinato, indirizzandoli a seguire una direzione comune in termini di promozione, comunicazione e di brand turistico, seguendo una continuità amministrativa”.

Frontino, hai fatto cenno, a “siti periferici chiusi”: quali sono quelli di maggior interesse che vorreste recuperare al più presto ?

“A Roma, le aree archeologiche comunali ‘aperte’ sono 10: Ara Pacis, Mercati Traianei, Museo Barracco, Museo delle Mura, Musei Capitolini, Museo di Casal dei Pazzi, Museo di Roma, Villa di Massenzio, Museo della Centrale Montemartini, Museo della Civiltà Romana.

Sono invece molto di più quelle ancora chiuse ma ne voglio citare addirittura 18 e sono quelle sulle quali abbiamo già sviluppato progetti si pubblicizzazione e rilancio: le Aree Archeologiche di Settecamini, di Via Cilicia, di Piazzale Clodio; l’Area Sacra di Largo Argentina; i Colombari di Via Olevano Romano, di Via Taranto; gli Ipogei di Via Giovanni Lanza, di Villa Glori; la Latrina Romana di Via Garibaldi; i Mausolei dei Gordiani e la Basilica Paleocristiana, quello di Menenio Agrippa; il Sepolcro di Largo Preneste, le Terme Deciane e Privata Traiani, l’Ara di Mercurio, la Tomba del bioparco e i Resti sotto l’esedra di Tor dei Conti e sotto S.Cesareo in Palatio”.

Congedandoci da Giancarlo Carlone “Frontino”, non possiamo non augurargli buona fortuna e buon lavoro in vista delle incombenti consultazioni Amministrative.