ORDINAZIONE DIACONALE,  PADRE LINO NUOVO DIACONO DI ROMA

Roma – La Diocesi di Roma della Chiesa Ortodossa Italiana accoglie un nuovo fratello in Cristo. Domenica 19 settembre, presso la Chiesa dei Santi Imperatori Costantino ed Elena di via Roccella Ionica, all’Anangnina, è stato ordinato diacono il dott. Marco Soranno, che ha preso il nome religioso di padre Lino, in onore del primo vescovo di Roma consacrato da san Paolo Apostolo. (E’ possibile che san Pietro probabilmente non sia mai stato a Roma ??? …nei primi tre secoli non appariva neppure nell’elenco dei vescovi dell’Urbe…, che sia una leggenda creata a tavolino a partire dal IV secolo dopo la caduta dell’Impero romano in Occidente ???).

L’ordinazione di Marco è la fine di un lungo percorso, infatti fu ordinato ipodiacono a Roma ben cinque anni fa (29 giugno 2016) e diacono eletto il 10 agosto 2019. La conversione all’ortodossia è particolarmente interessante in quanto questo nostro fratello non proviene, al contrario degli altri membri del clero, né dal cattolicesimo e neppure da altre realtà ortodosse ma bensì dal protestantesimo.

Infatti nel 2010 ha conseguito la Laurea in Scienze Bibliche e Teologiche presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma ed ha fatto il “predicatore laico” presso le comunità della Chiesa Evangelica Valdese, nonché è stato conduttore radiofonico dell’emittente evangelica avventista Radio Voce della Speranza.

Il dott. Soranno è un teologo ed esegeta biblico (ha scritto anche un libro dal titolo: “Sermonetti”) di grande cultura che, oltre la citata laurea, ha conseguito, presso l’Universidade da Biblia (un’università brasiliana che effettua corsi online). Un Master in Teologia, un Diploma di Ebraico e Greco biblico e uno in Cappellania Cristiana) e presso la Facoltà Evangelica dello Spirito Santo un Master in Teologia Pastorale.

Il percorso di formazione ortodossa è stato estremamente lungo e, allo stesso tempo completo: ha conseguito i Diplomi in Diritto Canonico e in Liturgia Pastorale presso l’Accademia Ortodossa San Nicodemo L’Aghiorita (interessante la sua tesi su Studio Storico-Teologico sul Canone Biblico) e l’Attestato di Storia, Teologia e Spiritualità Ortodossa presso l’Università Ortodossa San Giovanni Crisostomo, superata con valutazione 100/100 cum laude.

Per la sua grande preparazione teologica, su proposta del Vice Rettore dott. prof. Massimo Giusio, è stato cooptato nel Senato Accademico e inserito quale professore di Teologia, Sacre Scritture ed Esegesi Biblica nel corpo accademico dell’Università Ortodossa San Giovanni Crisostomo.

Padre Lino è stato incardinato nella Diocesi di Roma ed il rito di ordinazione è stato effettuato dall’Arcivescovo mons. Filippo Ortenzi, coadiuvato dal corepiscopo mons. Alessandro Frezza, dal parroco padre Giovanni Pricop, esarca per le comunità di lingua rumena in Italia e padre Sebastiano Nicolcea.