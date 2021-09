FIGURINE E CARDS, UNA PASSIONE SOLO PER BAMBINI?

Guai a pensare una cosa del genere, Sergio ci rimane male e se ne risente. Lo abbiamo incontrato nel mercato di Porta Portese Est, col suo raccoglitore di figurine e cards, non solo dei calciatori ma anche di tante altre raccolte e TCG/GCC (Trading Card Game – Giochi di Carte Collezionabili).

Intervista a Sergio, un collezionista di 49 anni.

La prima domanda ce la fa lui: “Alzi la mano chi da bambino non si è mai cimentato in una qualche raccolta di figurine o di cards”.

“Un collezionista, può essere compreso soltanto da un altro collezionista e volendo estremizzare il concetto, una buona bottiglia di vino ha un certo valore per il collezionista, mentre, per chi non lo è, vale soltanto una bevuta al pari di una bottiglia di scarsa qualità”.

Sergio, romano, 49 anni, si reca quasi tutte le domeniche al mercato di Porta Portese Est (o Nuova Porta Portese) per incontrarsi con una comunità di collezionisti molto variegata: incontra dai “più grandicelli”, che preferiscono non avere a che fare col web, fino agli adolescenti che, con i genitori, si recano al mercato; Quando i bambini vedono “le figurine” la reazione è sempre la stessa: curiosità, stupore e gioia, poi cominciano a strattonare i genitori per potersi avvicinare al raccoglitore e guardare meglio.

Chiediamo a Sergio quando e come nasce questa passione e lui, riponendo per un attimo il raccoglitore, ci racconta: “la passione per le figurine nasce in giovanissima età, con i compagni di classe alle elementari e la raccolta dei calciatori, con la passione per il calcio accompagnata dall’amore viscerale per la squadra del cuore. Nel corso dell’adolescenza si è un po’ sopita proprio per non essere giudicato infantile in quell’età in cui vuoi emanciparti, cominci a sentirti un uomo e ogni cosa che richiama la tua fanciullezza, è un peso. Poi da adulto, con la disponibilità economica sicuramente superiore a quelle 1’000 lire settimanali che mi dava mia madre, l’avvento di Internet e la scoperta di comunità virtuali e fisiche di collezionisti e appassionati, la passione è tornata forte. Poi, aggiungiamoci che da adulti, finalmente, gli album si completano!!! Il dover fare l’ordine alla casa editrice per avere le mancanti, il dover andare in posta per pagare l’apposito bollettino postale, erano allora imprese eroiche…”.

Leggiamo negli occhi di Sergio un sano entusiasmo mentre scambia delle carte Adrenalyn con un ragazzo, che sicuramente ha meno di 30 anni, e dopo lo scambio il nostro anfitrione ci dice: “mi capita, talvolta, se qualcuno non ne ha da darmi in cambio, di vendere le carte o le figurine che ho nel raccoglitore, ma io vengo qua la domenica principalmente per scambiare ed ho molta più soddisfazione nel tornare a casa con merce nuova piuttosto che con una manciata di euro… potrei limitarmi agli scambi per posta tramite i siti dedicati ma prediligo il contatto umano, mi piace farmi una chiacchierata con chi scambia” e sentiamo della malinconia nella sua voce quando ricorda che “dal 2000 al 2008, presso il vecchio mercato di Porta Portese, all’altezza di via Pascarella, si era creata una comunità importante, composta da diversi collezionisti… c’erano coloro che contrabbandavano [ride, n.d.r] le schede telefoniche, uomini con i capelli bianchi, i ragazzi invece avevano le carte di Magic, dei Pokemon, YuGiOh e poi c’ero io, con un paio di amici, con tanto materiale sportivo, non solo figurine ma anche carte collezionabili a tema calcistico, le Football Champions (ormai un cimelio per i collezionisti visto che dal 2006 non sono state più prodotte). Adesso vanno per la maggiore le carte Adrenalyn e proprio questa settimana sono arrivate in edicola le cards della stagione appena iniziata.”

“Il mondo del collezionismo delle figurine dei calciatori si è evoluto nel corso degli anni – continua a spiegarci – e oltre le figurine (oggi sono autoadesive ma, agli albori, negli anni ’60, le figurine erano cartonate e dovevano essere fissate su un album con la colla) da diversi anni ci sono le cards che vengono custodite in dei raccoglitori a tasche trasparenti. Ogni raccolta è composta da diverse tipologie di card, ad esempio le carte base (le più comuni, compongono la quasi totalità del pacchetto), le carte speciali (con svariati effetti: brillanti, laminate, olografiche, in rilievo; di svariate categorie e rarità: benché se ne trovino 1 o 2 ogni pacchetto, alcune sono molto rare tanto che la distribuzione indicata è di 1 ogni 100 bustine) – e le carte Limited Edition, una chicca per i collezionisti incalliti perché non sono riordinabili e non si possono trovare nelle bustine acquistabili in edicola né si possono ordinare al servizio mancanti, ma vengono distribuite con uscite predeterminate: alcune allegate al magazine calcistico della Panini, altre nelle confezioni speciali come lo Starter Pack o le TIN, esclusive di ogni stagione calcistica”.

Internet ha consentito, lo sviluppo di comunità virtuali ormai consolidate, con collezionisti che scambiano con regolarità, ogni anno, dal nord al sud, a mezzo posta, allargando non solo la platea dei collezionisti ma anche i confini che non sono più nazionali. “Ogni stagione – ci dice Sergio – sempre più collezionisti mi chiedono una mano nel completare una raccolta, oppure cercare qualche card particolare dalle raccolte pubblicate all’estero. Ogni anno, oltre alla raccolta italiana, mi cimento con una raccolta straniera e, per quest’utlima, non posso non affidarmi agli scambi online“.

“Un’aspetto particolare che ancora oggi mi fa riflettere molto – ci tiene a farci sapere – è il fatto che, quando uno scambio non va a buon fine, non c’è mai animosità, rancore o rabbia (almeno tra i collezionisti che si incontrano qui), rimane piuttosto un senso di rammarico nel percepire di aver perso quella che per entrambi i contraenti poteva essere un’occasione, un’opportunità che non si è concretizzata. Uno spirito, una filosofia che andrebbe adottata anche nella vita di tutti i giorni, in tanti contesti”.

L’ultima perla, Sergio ce la regala quando gli chiediamo cosa prova nel completare una raccolta: “Tristezza, – ci dice – una sorta di vuoto perché dal giorno dopo verrà a mancare l’attività di ricerca delle mancanti, finisce quello che è un piacevole passatempo, un gioco che mi ha fatto compagnia per settimane o mesi… E mi ci vuole un po di tempo per cominciare ad assaporare la soddisfazione per il raggiungimento del traguardo, del compimento dell’impresa, mentre già sale l’attesa per la pubblicazione della prossima raccolta”.