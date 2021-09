Vax Vs no vax.Riflessioni dell’artista e scrittore Roberto Bombassei

Si sta verificando un grosso problema tra chi si è vaccinato e chi non vuole farlo , problema che diventerà visibile e difficilmente risolvibile tra un mesetto.

In Italia, ad oggi, non esiste alcuna legge che imponga i vaccini anti-Covid come un obbligo per i cittadini. Per il momento vale ancora, nel nostro paese, la parte dell’art. 32 Cost. in cui si precisa che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario” in mancanza di una legge che lo imponga. Questo però significa che non si può più accusare il non vaccinato di danneggiare gli altri con la propria scelta di non vaccinarsi. Non esiste infatti alcuna responsabilità per conseguenze che derivano dall’esercizio di un diritto costituzionalmente valido. Conseguenze eventualmente dannose dell’esercizio di un diritto non possono essere imputate a chi si avvale di quel diritto. Una persona è responsabile delle conseguenze che derivano dal non aver adempiuto un dovere, non di quelle che derivano dall’essersi avvalso di un diritto.”

Quindi , ad oggi, vengono garantiti i diritti di libertà di vaccinati e non vaccinati nelle loro rispettive scelte diverse anche se i doveri di responsabilità sono per tutti identici ,che ricordo , non è quello di vaccinarsi ( è un diritto) ma quello di osservare le norme di prevenzione – mascherina e distanziamento – richieste a tutti.

La domanda però che si pongono i vaccinati e non vaccinati è la stessa: se la pandemia è gravissima perché lo Stato non modifica il diritto di non vaccinarsi in un obbligo a farlo?

Risposta comune: o i danni non sono così gravi, oppure i vaccini che dovrebbero evitarli non offrono sufficienti garanzie a uno Stato che volesse imporli per legge.

Ma forse, la nascita del green pass è la soluzione del governo.

Sapendo di non avere i requisiti per poter imporre per legge la vaccinazione, si prova a ottenere un risultato simile ma senza assumersi gli oneri amministrativi e penali che l’imposizione di un obbligo avrebbe richiesto.

Ai posteri ardua sentenza.