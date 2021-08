“Conosco persone che stanno cercando dei malati di Covid per baciarli. Vorrebbero prendersi il virus così da non doversi vaccinare”

Di Lorena Fantauzzi

La sedicente resistenza no vax passa anche da gesti folli: “Conosco persone che stanno cercando dei malati di Covid per baciarli. Vorrebbero prendersi il virus così da non doversi vaccinare”, assicura il candidato sindaco.

Raffaella Carrà “morta per le conseguenze del vaccino”. Il candidato sindaco di Paragone, la tesi sconcertante

29 ago 2021

La polemica su Green pass e vaccini tira in ballo anche Raffaella Carrà. La grande presentatrice e showgirl è morta lo scorso 5 luglio a 78 anni, dopo una battaglia contro il cancro combattuta in silenzio, nel più stretto riserbo. Un lutto nazionale che però non le ha risparmiato veleni e sospetti. “Raffaella Carrà e Carla Fracci dimostrano le conseguenze del vaccino”, spiega Ivano Verra, candidato sindaco alle amministrative a Torino per Italexit, il partito fondato dal senatore ex Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone. Verra è anche uno dei leader del movimento No Pass, che si oppone all’introduzione di limitazioni per chi non intende vaccinarsi né ottenere il Green pass.

Il terreno è scivolosissimo, politicamente parlando. Ma l’architetto 57enne sembra sfondare ogni limite: “Non mi vaccino, ho paura delle conseguenze. Ha visto Raffaella Carrà e Carla Fracci?”, risponde ai giornalisti che lo intervistano durante un presidio a Torino. Il legame tra vaccino e le morti della Carrà e della indimenticabile étoile della Scala (scomparsa lo scorso 27 maggio) più che labile sembra una bufala propriamente detta.

Ma Verra ne è certo: “I media possono scrivere ciò che vogliono, io mi informo sui canali liberi”. Ad esempio, scrive la Stampa, il canale No Pass Byoblu molto seguito in Rete da no vax e dintorni. “Chissà come mai l’hanno cancellato”. La tesi è sempre quella del complotto, della grande macchinazione a partire dalle “bare di Bergamo”.