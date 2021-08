MATONE-MARITATO, IN COPPIA PER GIUSTIZIA E SOCIALE

Firmata oggi l’accettazione della candidatura, si parte con una campagna elettorale a tappeto

“Questa mattina, nella sede del partito in via delle Botteghe Oscure, ho finalmente siglato il mio impegno per Roma, che mi vede candidato alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre nella lista della Lega per Salvini premier, insieme al magistrato Simonetta Matone, capolista al cui grande prestigio mi auguro di poter contribuire”. Lo dichiara Michel Maritato, in ballo per la conquista di un seggio nell’Aula Giulio Cesare, che spiega il motivo della sua scelta: “In una città che deve essere rilanciata e che deve riconquistare il ruolo di primo piano che le compete nel panorama internazionale, non poteva esistere opzione diversa. La Lega non ha mai governato la Capitale ma in molte realtà del Nord Italia, ha dato prova di ottima amministrazione e di lungimirante visione politica, al fianco delle più importanti forze produttive e imprenditoriali del Paese”.

Il candidato si sofferma poi sulla realtà romana: “Il tandem con la dottoressa Simonetta Matone – chiarisce – a lungo impegnata nel sociale, al fianco delle famiglie più fragili e al cospetto delle vicende più delicate, è la conferma di quella che, in caso di auspicata elezione in Campidoglio, sarà una delle mie principali attenzioni: l’aiuto ai fragili, alle famiglie in difficoltà, ai soggetti bisognosi di ascolto. In una città afflitta da insipienza, incuria, approssimazione, a cui si sommano i devastanti effetti della pandemia, non possiamo restare estranei alla necessità di giustizia per tutti e alle risposte ai bisogni sociali primari della collettività”.