Maretta in Rai, salta la tris di donne conduttrici Daniele-Clerici e Bortone?

Di Lorena Fantauzzi

Il debutto per la prossima stagione avverrà il 13 settembre e la conduttrice Eleonora Daniele ha ancora tempo per godersi le meritate vacanze insieme alla famiglia. Pur sapendo che la prima puntata del suo show potrebbe essere messa a rischio.

C’è chi è contento e soddisfatto della propria vita, chi invece cerca sempre nuove strade da intraprendere. Come Eleonora Daniele che, nonostante la sua brillante carriera nel mondo del piccolo schermo, è più che decisa ad aprirsi una nuova strada professionale. A breve, ripartirà con Storie Italiane, in onda la mattina sulla Rai dal lunedì al venerdì.

Davide Maggio ha divulgato un comunicato in cui si avvisa che ci sarà uno sciopero dei dipendenti dell’azienda previsto proprio per il 13 settembre, quando incominciano la maggior parte dei programmi del day time. Non solo Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane, a rischio ci sono anche E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici e Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Una brutta notizia, sicuramente, per le tre bionde della Rai e non il modo migliore per dare inizio a un nuovo anno lavorativo. Ma sul litorale toscano i problemi sono ancora lontani.

Eleonora Daniele si trova a Capalbio, con suo marito Giulio Tassoni e la piccola Carlotta. La sua primogenita l’anno scorso era appena nata, quindi questo è il primo anno che può godersi davvero il mare con sua figlia. Mamma e moglie felice e soddisfatta, la presentatrice sta vivendo un periodo d’oro, sia dal punto di vista personale che da quello lavorativo. Ormai è un volto di punta in Rai e il suo show mattutino non viene mai messo in dubbio. Nonostante questo, su entrambi i fronti la donna è pronta a intraprendere nuove strade e già si sta impegnando per questo e così potrebbe essere l’ultima stagione questa per la bella presentatrice.

Un obiettivo importante, è quello di dare un fratellino o sorellina alla piccola Carlotta. In un’intervista Eleonora Daniele ha ammesso di volere un altro figlio, e di trovarsi d’accordo col marito riguardo questa decisione: “ma sarà il Cielo a decidere”. E le auguriamo che la cicogna arrivi al più presto. Anche dal punto di vista lavorativo la presentatrice vorrebbe cambiare qualcosa. E se pensate a un cambio di trasmissione o addirittura di rete, state sbagliando.

Quello che Eleonora Daniele vorrebbe fare esula completamente dal mondo della televisione. La presentatrice ha ammesso che uno dei suoi più grandi desideri è quello di diventare psicoterapeuta. Lavorando tanti anni a Storie Italiane, ha capito di avere le capacità per aiutare persone che si trovano in difficoltà. Lei in primis ne ha avuto bisogno dopo la morte di suo fratello Luigi, che è avvenuta sei anni fa e che l’ha devastata.

Pur essendo già laureata in comunicazione, Eleonora Daniele si è nuovamente iscritta all’università determinata a intraprendere questa nuova carriera. Tra qualche anno, probabilmente, potrebbe dedicarsi solo a questo.