Christian De Sica scherza sul “suo” lungomare a Jesolo: «Io so’ vivo però…»

Di Lorena Fantauzzi

Christian De Sica fa gli scongiuri, il nome sul cartello del lungomare è sbagliato

Evidentemente Valerio Zoggia, sindaco Pd di Jesolo, deve essere emulo di Virginia Raggi e con la stessa profonda cultura. Probabilmente avrà voluto dedicare il lungomare al papà, Vittorio De Sica, ma la targa uscita è questa… E il figlio d’arte Christian fa gli scongiuri sui social: “Jesolo. Lungomare. Io so vivo però” recita la didascalia dell’immagine con il nome sbagliato.

Christian De Sica ha probabilmente risposto a qualche domanda che gli era stata posta sui social e scherzosamente ha puntualizzato di essere ancora vivo e sempre in forma. Ma i riferimenti da cui è nata la polemica erano completamente sbagliati La villa, messa in vendita dall’agenzia Lionard, fa parte della dimora storica “I Quattro venti”, una di quelle che hanno contribuito al mito di Capri, progettata e fatta costruire dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, tra il 1900 e il 1903, alle pendici del monte Solaro. Si tratta di una villa in perfetto stile caprese, realizzata in quello che fu in passato lo studio d’artista di Vedder. Qui soggiornò anche lo scrittore D.H. Lawrence lavorando, proprio nel corso della sua permanenza a Capri, al libro “L’amante di Lady Chatterley”. La storica residenza nel tempo è stata frequentata da numerosi artisti, come Joseph Beuys (che a Capri ha dedicato una sua celebre opera), Cy Twombly per poi arrivare ad accogliere De Sica e la moglie Silvia Verdone.

La villa di De Sica in vendita

La villa di Christian De Sica, ora in vendita, è circondata da un ampio giardino con alberi di agrumi e olivi che garantiscono la privacy. La casa gode di una vista mozzafiato su Capri, sulla Baia di Napoli e sul Golfo di Salerno. Si sviluppa complessivamente su 250 mq di interni, suddivisi su due piani. L’accesso al grande living panoramico avviene da uno dei due terrazzi con vista mare, caratterizzato da alti soffitti a volta e ampie vetrate e si completa di una cucina e un bagno di servizio. Parte dell’area living può essere utilizzata anche come camera da letto e, grazie a sistemi oscuranti a scomparsa, diventa una stanza completamente indipendente con bagno e armadi. Ai lati della zona giorno, le due grandi terrazze sono attrezzate per essere comodamente vissute in ogni momento della giornata.

Sul tetto, poi, un’altra magnifica terrazza. La zona notte, collegata internamente da una comoda scala ed esternamente accessibile dal giardino, comprende due camere matrimoniali, ciascuna con bagno en suite. Vicino, ma indipendente dalla villa, si trova la dépendance utilizzata come zona SPA, con mosaici e bagno, facilmente trasformabile in spazio per gli ospiti. Sul tetto un’altra splendida terrazza panoramica.