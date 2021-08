GREEN PASS E TAMPONI: A CHI GIOVA LA PANDEMIA?

“Covid 19 ma sarebbe meglio chiamarlo Covid 20, 21, 22 o all’ennesima potenza perché ogni giorno se ne scopre una”. Lo dichiara il candidato in Campidoglio nelle liste della Lega – in tandem con Simonetta Matone – Michel Maritato, che racconta: “Bernhard, cittadino tedesco della Renania, da anni in vacanza in Italia, non può vaccinarsi per motivi di salute così, per andare a teatro all’aperto ha dovuto fare il tampone in farmacia a 15 euro, costo ‘calmierato’. Per maggior sicurezza, ha fatto un ulteriore tampone ‘fai da te’, acquistato in una grande catena di vendita di profumeria e sanitari, al costo di otto euro”, continua Maritato.

“Alla cassa, il nostro amico tedesco, è rimasto sbalordito perché in Germania il costo di una confezione di ben cinque tamponi, formato ‘famiglia’ in tutte le catene commerciali viene 3,75 euro. Basta moltiplicare – incalza il candidato – per capire che in Italia a qualcuno pandemia e green pass convengono molto. Meditate gente, meditate…” conclude con amata ironia Maritato