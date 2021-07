Bus ultraperiferici per ‘figli di un dio minore’

“Linea 057: viaggio all’inferno e ritorno. Non è un modo di dire, abbiamo toccato con mano e i gironi danteschi, al confronto, erano nulla”. Lo dichiara il candidato al Campidoglio nelle liste della Lega Michel Maritato, in tandem con l’avvocato Angela Leonardi che spiega:

“Mercoledì 28 luglio, 37° di temperatura esterna, corsa dello 057 in partenza alle 12 da Grotte Celoni. Il bus, vettura 9685 è nuovo, immacolato, di quelli con cui la sindaca Raggi si è fatta immortalare, rivendicando la ‘grande capacità amministrativa’ per aver acquisito nuove vetture. Ma il vanto di sindaca non parte – attacca il candidato – perché ha un guasto al sistema dell’aria condizionata. Immediato il trasferimento sul malandato bus numero 9667, anche questo privo di sistema di condizionamento, per la gioia di passeggeri che, sempre più spazientiti, debbono attendere almeno un quarto d’ora prima di partire perché manca l’autista”. Maritato prosegue nel racconto: “Si parte ma il miracolo non dura molto. Oltre ai campanelli di richiesta fermata che non funzionano, la vettura comincia a perder colpi durante il tragitto. Fortuna che non perda pezzi, considerato il tintinnio di tutta la scocca. Nel percorso tra Tor Bella Monaca, Fontana Candida, San Biagio Platani, Capanna Murata, Due Leoni, abbiamo contato almeno sette interruzioni del motore, prudentemente ‘messo a raffreddare’ dall’autista. Per non parlare dei cumuli di rifiuti che spalmati lungo quelle stradine bloccano il transito. Per cui in via Partanna, all’altezza di via Pozzallo, il bus incrociando la vettura 057 numero 9669 nel percorso contrario si è fermato alcuni minuti per consentire il transito a senso alterno. Peggio di così si muore cara sindaca – insiste il candidato – ci auguriamo che quanto prima per i romani cessi l’incubo”.

Roma, 29 luglio 2021