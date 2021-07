Alessandro e Federica, una storia di violenza finita bene …

Di Lorena Fantauzzi

Sposare un sogno, non è il titolo di un progetto ma il vero senso del lavoro di Salvamamme che cerca di rispondere al meglio ai desideri di coloro che, dopo aver vissuto storie durissime, hanno diritto di vivere qualche momento indimenticabile.

Una storia difficile e bellissima quella di Alessandro e Federica, romani dell’hinterland della capitale, che hanno superato montagne per arrivare alla serenità, una storia di violenza e sofferenza finita bene, come quasi mai succede. Lui, Alessandro ha una storia terribile di infanzia negata. E’cresciuto a suon di botte tra varie famiglie a cui è stato affidato sin dalla nascita e, nonostante l’animo buono e una grande sensibilità dentro aveva quel tarlo che lo spingeva a reagire in maniera sbagliata, perché “la rabbia è un dolore nascosto, e se cresci nella violenza i fantasmi del passato ritornano”. Con Federica hanno avuto tre figli, Alessio e i gemelli Stefano e Gabriele. Dopo la nascita dei Gemelli il rapporto si incrina, “è cambiata la situazione economica e anche psicologicamente è stato devastante. Un cambiamento drastico, soprattutto i problemi lavorativi, io non potevo lavorare, lui occasionalmente. Alessandro era sempre nervoso, affaticato, arrabbiato, è stato l’inizio della crisi…”, racconta Federica. Una notte, dopo lunghediscussioni e reazioni aggressive, si separano. Lei nella loro casa con i bimbi, lui fuori. Dopo 6 mesi di riflessioni Alessandro realizza che stava perdendo la cosa più bella che aveva desiderato e decide di riconquistare Federica. Piano piano sono ritornati assieme e hanno ritrovato l’amore perché, parole di Alessandro “i fantasmi del passato non possono convivere con gli angeli del presente“, e Federica rivela “mi sono rinnamorata di lui, perché quello che ho conosciuto dopo la separazione era altro Alessandro. Le discussioni ci sono anche adesso, come in tante coppie, ma è il modo in cui ti relazioni che è diverso”. La coppia è stata ospite dell’evento “Women for Women against Violence” ideato da Donatella Gimigliano dove, a raccontare la loro storia, è stato un emozionante Simone Sabani con il quale è nata una grande amicizia.

E dopo tre anni dalla riconciliazione Federica e Alessandro hanno finalmente coronato il loro sogno di amore con i lorotre bellissimi bambini, e vissuto un matrimonio da favolagrazie a Salvamamme che, in collaborazione con l’Associazione Consorzio Umanitas, ha animato una meravigliosa gara di solidarietà di tanti amici. Per Federica, grazie alla generosità dell’atelier Roberta R e della sua titolare Roberta Lauri, un abito romantico in prezioso pizzo su una base di tulle illusione color seta, scollatura a barchetta, paillettes e perline, ma anche un trucco da star a cura della make-up artist Rebeca Dìaz. Per la coppia le fedi del maestro orafo Michele Affidato, un servizio fotograficoper l’album ricordo realizzato con Marino Paoloni nella magica location dell’Hotel degli Aranci (4L CollectionHotels), un video emozionale della cerimonia con il giornalista e filmmaker, Angelo Apolito. Il tutto accompagnato dalla meravigliosa colonna sonora dei pezzi più belli del maestro Morricone (The Mission, Il Tema di Deborah, Cinema Paradiso) con il giovane talento romano,Jacopo Mastrangelo. Per una volta “l’amore ha vinto su tuttoed è stato celebrato”, e anche Salvamamme, che con la sua Presidente Grazia Passeri si è messa in campo da diecianni a fianco della coppia, festeggia insieme con i novelli sposi questo magico momento.